La impactante muerte de un luchador de UFC a los 34 años

Allan Nascimento, luchador brasileño de la UFC, conocido como 'Puro Osso', murió el lunes a una muy corta edad.

A pocos días de la UFC Fight Night: Gamrot vs Salkid , las artes marciales mixtas recibieron una noticia devastadora. Durante la noche del lunes, UFC Brasil confirmó el fallecimiento de Allan Nascimento , reconocido peleador de la división mosca, quien murió mientras dormía a causa de una aparente parada cardiorrespiratoria .

Según detalló la organización, el luchador de 34 años fue hallado sin signos vitales en las primeras horas de la mañana. Pese a la rápida actuación del equipo médico que acudió al lugar, no lograron reanimarlo , y se confirmó su deceso.

En el comunicado oficial, la promotora expresó: “Nuestros pensamientos y más profundas condolencias están con la familia, amigos, compañeros de equipo y seres queridos de Allan en este momento increíblemente difícil”.

Un luchador conocido en la UFC

Nascimento había trabajado con gran esfuerzo para llegar a la UFC, donde disputó seis combates (con cuatro victorias) y recibió en dos ocasiones el bono a la 'Actuación de la Noche'. Antes de eso, en 2018, cayó en el Dana White’s Contender Series ante Raulian Paiva por decisión dividida, un tropiezo que solo demoró su ascenso a la élite.

Curiosamente, nunca fue noqueado en su carrera; sus siete derrotas llegaron siempre por decisión de los jueces. La última, que terminó siendo su despedida del octágono, fue frente al estadounidense Mitch Raposo en UFC Vegas 119, en junio del año pasado.

Con 1,74 metros de altura, el brasileño poseía una envergadura poco habitual para su categoría. Sus brazos y piernas largos le facilitaban conectar golpes en el striking, aunque esa no era su principal herramienta. Grappler por naturaleza, Nascimento se transformaba en un contorsionista cuando la pelea iba al suelo, acumulando nada menos que 15 victorias por sumisión.

Gran parte de su dominio en el piso lo desarrolló en la filial de Chute Boxe Diego Lima en São Paulo, donde 'Puro Osso' —como se lo conocía mundialmente, que en español significa 'Puro Hueso'— perfeccionó su estilo.

Allí compartió entrenamientos con el excampeón del peso ligero, Charles Oliveira, quien, al enterarse de la trágica noticia, publicó un mensaje cargado de emoción: “Perdí a un hermano que me dio el juego de la pelea”.

Nacido el 11 de septiembre de 1991 en São Paulo, sus primeros pasos en el deporte estuvieron marcados por la dificultad y la rebeldía: se inició en el muay thai en contra de la voluntad de sus padres. Hoy, el mundo de las artes marciales mixtas llora su partida y recuerda su legado dentro del octágono.