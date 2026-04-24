Independiente cayó ante Riestra, que no ganaba hace 15 fechas, y complicó su lugar en playoffs

El Rojo tenía la posibilidad de asegurarse la clasificación entre los 8 mejores de la Zona A en el Torneo Apertura, pero perdió 2 a 0.

Deportivo Riestra cortó su racha sin triunfos en el Torneo Apertura al imponerse por 2 a 0 ante Independiente , en la tardenoche del viernes. El equipo dirigido por Guillermo Duró consiguió su primera victoria tras 15 fechas, con goles de Mariano Bracamonte y Pedro Ramírez.

El conjunto local mostró una mejor postura desde el inicio y avisó con una volea de Antony Alonso que exigió a Rodrigo Rey. A los 14 minutos, un error defensivo del Rojo abrió el marcador: Ignacio Arce envió un pelotazo largo, Sebastián Valdez y Kevin Lomónaco se descoordinaron y la pelota quedó en poder de Alonso. Aunque el uruguayo no definió con precisión, Bracamonte aprovechó el rebote para marcar el 1 a 0.

¡DEL PELOTAZO DE ARCE LLEGÓ EL GOL DE RIESTRA! Nacho metió la pelota al área desde mitad de cancha y Bracamonte encontró el rebote tras la atajada de Rey para anotar el 1-0 del Malevo vs. Independiente. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/0qTdXwDw0t

Independiente tuvo pocas respuestas en la primera mitad. La más clara llegó tras un error de Arce, que luego se recuperó ante Matías Abaldo, mientras que Facundo Miño evitó una situación más comprometida.

En el complemento, el equipo de Avellaneda generó situaciones aisladas. Felipe Tempone y Lautaro Millán no lograron capitalizar una jugada en el área, y luego Iván Marcone estrelló un remate en el palo antes de que Arce controlara. Riestra, en cambio, volvió a mostrarse efectivo.

A diez minutos del final, el local amplió la ventaja tras un córner ejecutado por Pablo Monje. Marcone desvió involuntariamente el balón, que quedó servido para Ramírez, quien definió de cabeza para sellar el 2 a 0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2047793316184338838&partner=&hide_thread=false ¡¡TE MATARÉ DIJO RAMÍREZ!! Cabezazo goleador del 5 de Riestra, para vencer la estirada de Rey y marcar el 2-0 de Riestra ante Independiente... ¿Partido LIQUIDADO?



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Con una actuación discreta, Independiente dejó pasar la chance de asegurar su lugar en los playoffs y deberá buscar la clasificación en la próxima fecha ante San Lorenzo. Riestra, por su parte, logró un triunfo necesario para cerrar una racha negativa y sumar confianza en el tramo final del campeonato.

Qué necesita Independiente para clasificar a los playoffs

Luego de la derrota ante Deportivo Riestra, el Rojo quedó en la sexta posición de la Zona A del Torneo Apertura, aunque de forma provisoria: con 21 puntos, tiene un partido más que Unión y San Lorenzo, equipos que podrían superarlo, dejando la definición para la última jornada del próximo fin de semana.

Independiente aún depende de si mismo: si le gana a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, quedará entre los mejores 8. Aunque una derrota o un empate harían que deba esperar otros resultados para definir su futuro.

La síntesis del partido entre Riestra e Independiente

Torneo Apertura.

Fecha 16.

Deportivo Riestra 2-0 Independiente.

Estadio: Guillermo Laza.

Guillermo Laza. Árbitro: Luis Lobo Medina.

Luis Lobo Medina. VAR: José Carreras.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Facundo Miño, Cristian Paz, Juan Cruz Randazzo, Mariano Bracamonte, Jonatan Goitía, Pablo Monje, Pedro Ramírez; Jonathan Herrera, Antony Alonso; Mauro Smarra. DT: Guillermo Duró.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maximiliano Gutierrez, Matías Abaldo, Santiago Montiel; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Goles en el primer tiempo: 13m Mariano Bracamonte (R).

Goles en el segundo tiempo: 35m Pedro Ramírez (R).

Cambios en el segundo tiempo: 20m Felipe Tempone por Montiel (I); Lautaro Millán por M. Pérez (I); 22m Nicolás Watson por Bracamonte (R); Gabriel Obredor por Herrera (R); 37m Rodrigo Sayavedra por P. Ramírez (R); Gonzalo Flores por Smarra (R); 42m Facundo Valdéz por Abaldo (I); Milton Valenzuela por Zabala (I); 47m Ángel Stringa por Alonso (R).