La tajante decisión que tomó Rosario Central tras las denuncias de violencia y abusos en las inferiores

En la jornada de ayer, Rosario y todo el fútbol argentino se vio sacudido ante la denuncia por hechos de violencia y presuntos abusos sexuales en las inferiores de Central . En ese contexto, la dirigencia del Canalla decidió tomar medidas precautorias luego de que se registrase una denuncia anónima en una categoría de las divisiones inferiores .

A través de un comunicado oficial, la entidad rosarina informó sobre tres cuestiones: 1) suspendió todo tipo de actividades de la división 2013 hasta que se esclarezcan los hechos denunciados; 2) ayer se reunieron unos 60 padres de los chicos de la categoría junto a entrenadores, coordinadores y psicólogos de la institución; y 3) el club citará a los jugadores de la categoría mencionada para charlar con ellos durante el fin de semana en busca de recopilar información sobre los hechos denunciados. En tanto, adelantaron que este lunes Rosario Central estaría en condiciones de informar sobre nuevas medidas que lleven a la normalización del funcionamiento de la divisional.

El abordaje institucional ante denuncias de violencia infantil y presunto abuso sexual en las divisiones inferiores marcó el foco de la intervención de Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central, durante la reciente Asamblea General Ordinaria. Belloso, al referirse al caso que puso en estado de alerta a toda la estructura del club, informó sobre la suspensión inmediata de las actividades de la categoría implicada y convocó a la reunión con los padres de los futbolistas involucrados.

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El directivo aseguró la plena colaboración de la institución con la Justicia y anticipó que continuará el proceso de escucha activa a las partes afectadas, colocando a los menores y sus familias en el centro de toda decisión.

La grave denuncia

En el escrito presentado el 21 de abril, la denuncia llegó por correo electrónico a Rosario Central y detalló una situación grave: tres menores de una categoría inferior habrían desnudado a la fuerza a un compañero, lo golpearon en los testículos y le tomaron fotografías. Además, el reporte afirma que los implicados también habrían tocado partes íntimas de otros compañeros y amenazado con difundir imágenes obtenidas sin consentimiento en el vestuario.

El documento enfatiza que los profesores a cargo del grupo “sabían y no hicieron nada”. Los señalados habrían continuado sus actividades deportivas normales hasta que una pelea entre padres, con intervención de la policía el martes 21, determinó finalmente su separación del plantel.

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Belloso fue taxativo sobre la política del club: “Hoy escuchamos a los padres y vamos a tomarnos todo el fin de semana para escuchar a los chicos. Lo más importante para nosotros son ellos”, precisó ante la Asamblea, reiterando la disposición institucional para colaborar con la investigación y remarcar la prioridad dada a la contención y resguardo de los menores. El dirigente indicó que las sanciones, si correspondieran, alcanzarán tanto a jugadores como a personal técnico que hubieran incurrido en omisión o complicidad, sin descartar ninguna medida.

“Si hay algunos chicos que están haciendo cosas que no corresponden con la institución en la que están, serán sancionados o no. Trataremos de rescatarlos, de darles una nueva oportunidad, pero no vamos a tener ningún miedo en tomar decisiones que haya que tomar, sean las que sean”, sostuvo. El presidente cerró su exposición con un mensaje dirigido a la comunidad canalla: “Somos un club muy respetado en la formación y en el manejo de inferiores. Esto es de los chicos y de las familias que nos brindan la confianza de dejarnos a sus hijos. Esto para nosotros es súper incómodo y vamos a hacer lo posible para resolverlo. Como dije antes, en familia, porque Central es familia”.