Ander Herrera sumó una nueva lesión a su calvario: de qué se trata y cuánto estará sin jugar

Boca emitió un comunicado confirmando la lesión del mediocampista que había encadenado una serie de partidos sin lesiones. Cuál es la gravedad de la lesión.

No había iniciado el encuentro y Boca recibió un duro revés cuando Ander Herrera saltó a hacer la entrada en calor ante Defensa y Justicia, sintió una molestia y advirtió al cuerpo técnico sobre lo ocurrido anticipando un nuevo episodio que le pone pausa a su proceso en el club. Finalmente no pudo ser titular ni suplente, y sumó un nuevo episodio a su calvario de lesiones.

Ante esta situación sufrida previo al duelo que terminaría en una contundente goleada 4-0 del xeneize anteel Halcón de visitante, el mediocampista fue sometido a estudios médicos este viernes por la mañana. Según confirmó la institución a través de un comunicado firmado por el departamento médico y publicado en sus redes sociales, "presenta una lesión grado 2 en el isquiotibial izquierdo".

Debido a esta situación, el entrenador Claudio Úbeda sufrirá la baja del jugador por dos o tres semanas debido a la recuperación que tiene que enfrentar. “Lamentamos un poco lo que le pasó a Ander Herrera. Esperemos que no sea nada grave. Él supo frenar a tiempo por la sensación que tenía, ojalá esté bien“, había dicho el DT en conferencia de prensa. Sin embargo, no pudo evitar la lesión.

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Ander Herrera presenta una lesión grado 2 en el isquiotibial izquierdo.



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Cuáles son las lesiones que sufrió Ander en el club

27 de enero de 2025: lesión grado II en el isquiotibial derecho (25 días, 6 partidos)

8 de marzo de 2025: problema muscular (15 días, 1 partido)

31 de marzo de 2025: lesión grado II en el cuádriceps derecho (46 días, 6 partidos)

17 de junio de 2025: desgarro sin parte médico (100 días, 12 partidos)

3 de febrero de 2026: lesión grado I en el recto anterior del muslo derecho (24 días, 4 partidos)

24 de abril de 2026: desgarro en el aductor izquierdo(aún sin confirmación de la cantidad de partidos que se ausentará)

Ander Herrera lesión defensa

El tremendo invicto de Boca, de cara a la visita en Brasil por Libertadores

Boca viene en gran levantada en el último tiempo, con un invicto de 14 partidos sin perder, con un último tramo de varias victorias significativas, como el superclásico ante River. El equipo de Claudio Úbeda tiene en vista la visita a Belo Horizonte del martes por Copa Libertadores para jugar ante Cruzeiro.

La goleada 4-0 ante Defensa y Justicia confirmó el gran presente del Xeneize, que tenía el shock anímico del superclásico y logró, en Varela, la clasificación a los playoffs del Torneo Apertura.

Los tremendos números de Boca en los últimos partidos

El primer semestre del 2026 no había empezado muy bien para Boca, con dos derrotas que hicieron tambalear el ciclo Úbeda, contra Estudiantes y Vélez. Pero desde el empate 0-0 con Platense en La Bombonera, el Xeneize no perdió más y acumula 14 partidos sin derrotas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2047481704621674829&partner=&hide_thread=false Boca de Claudio Úbeda llegó a ¡14 PARTIDOS CONSECUTIVOS! SIN DERROTAS.



0-0 vs Platense.

0-0 vs Racing.

2-0 vs Gimnasia de Chivilcoy.

1-1 vs Gimnasia de Mendoza.

3-0 vs Lanús.

1-1 vs San Lorenzo.

1-1 vs Unión.

2-0 vs Instituto.

1-0 vs Talleres.

… pic.twitter.com/q9F6Midpcz — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 24, 2026

El gran quiebre se dio ante Lanús, que venía de vencer a Flamengo en la Recopa Sudamericana, y Boca lo venció de visitante por 3-0, con la primera titularidad de Aranda.

Con ese encuentro incluido, en los últimos diez partidos, Boca ganó siete y empató solo tres, con el superclásico incluido y los dos triunfos por fase de grupos de Copa Libertadores, ante Universidad Católica y Barcelona de Ecuador.

Además, Úbeda logró algo que se le venía dificultando a los últimos entrenadores del Xeneize: el DT ganó cuatro partidos consecutivos como visitante. Su deuda pendiente son los títulos, aunque podrá romper la racha con el Torneo Apertura.