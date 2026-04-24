Julio Coria admitió el error y se disculpó por su fuerte frase contra Colombia: "No fue mi intención"

El jugador de la Selección argentina sub 17 se retractó de su exabrupto tras la goleada sufrida ante el combinado cafetero en la final del Sudamericano. Qué dijo.

El nombre de Julio Coria recorrió el mundo por una frase desafortunada que tuvo luego de perder la final del sudamericano sub 17 con la Selección argentina ante Colombia por 4-0. En la misma había expresado su enojo por el resultado del encuentro y lanzó una frase que resonó principalmente en el combinado cafetero.

Luego del acto que no fue avalado por el combinado nacional, el joven jugador grabó un video pidiendo disculpas por lo sucedido y fue publicado en las redes sociales oficiales de la Selección argentina. “Hola, buen día. Soy Julio Coria , jugador de la selección argentina sub-17. Quería pedir disculpas a los jugadores de Colombia, a los entrenadores, a la selección de Colombia, al pueblo de Colombia, a la Conmebol, a la hinchada que estuvo ahí", comenzó diciendo en su descargo.

Acto seguido mostró su arrepentimiento por la frase que quedó en boca de todos y generó un sinfín de críticas: "No fue mi intención poder decir esa palabra, pero estuve muy enojado por el tema del fútbol. Nos ganaron muy bien, fue un buen equipo y solamente eso. Pedirles disculpas de corazón”, soltó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/2047495748120613278&partner=&hide_thread=false #ConmebolSub17 El jugador Julio Coria expresa sus disculpas públicas tras lo ocurrido en la final del certamen. pic.twitter.com/nRWG94AXBP — Selección Argentina (@Argentina) April 24, 2026

Lejos de justificarlo, el entrenador Diego Placente había hablado sobre el tema en diálogo con el programa Como Te Vaque se emite por DSports Radio: “A los 17 años, los jugadores empiezan a vivir muchas cosas y empiezan a convivir con la presión, y para nosotros es un desafío enorme poder acompañarlos. Por otra parte, Coria dijo lo que dijo y está mal, por eso va a pedir disculpas. Quizá en un momento en caliente y tras perder una final uno dice cosas de las cuales se arrepiente, él tendrá que ir corrigiendo eso para el día de mañana”.

Cómo había sido el exabrupto del jugador

La Selección argentina Sub 17 sufrió un duro resultado en la final del sudamericano que lo privó del título y lo dejó en el con el subcampeonato que, al parecer, no conforma a los jovenes futbolistas que tienen una importante proyección a futuro. El enojo estuvo latente durante el partido y quedó en evidencia por las tres expulsiones que sufrió el seleccionado durante el partido.

Pero ese enojo no quedó solo graficado en el durante, sino que también quedó expuesto en declaraciones fuertes que se registraron una vez terminado el partido. El juvenil Julio Coria, defensor albiceleste quedó expuesto con una fuerte frase que propinó ante la prensa cuando fue entrevistado por la prensa.

Con la calentura a flor de piel por el resultado, Coria lanzó una frase que causó malestar en Colombia y generó diversas opiniones: “No doy a decir nada, es cosa de nosotros. Yo sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper bien el orto, como hacemos siempre”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2046206570418065859&partner=&hide_thread=false "EN EL MUNDIAL LES VAMOS A ROMPER EL ORT*, COMO HACEMOS SIEMPRE"



Julio Coria, jugador de Argentina, se desahogó tras la caída de la Albiceleste ante Colombia por el CONMEBOL #Sub17EnDSPORTS. pic.twitter.com/0Ymm8DPirS — DSPORTS (@DSports) April 20, 2026

Sin freno y dominado por el enojo, el jugador respondió con contundencia ante otra pregunta del periodista tratando de sacarlo de la polémica: “¿qué le faltó hoy al equipo? No nos faltó nada. Listo. Muchas gracias”.