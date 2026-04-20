La desafortunada frase de un juvenil de la Sub 17 para Colombia tras perder la final: "Les vamos a romper el o..."

Un futbolista de la Selección juvenil fue contundente en su declaración y generó fuertes críticas. El video del momento.

La Selección argentina Sub 17 sufrió un d uro resultado en la final del sudamericano que lo privó del título y lo dejó en el con el subcampeonato que, al parecer, no conforma a los jovenes futbolistas que tienen una importante proyección a futuro. El enojo estuvo latente durante el partido y quedó en evidencia por las tres expulsiones que sufrió el seleccionado durante el partido.

Pero ese enojo no quedó solo graficado en el durante, sino que también quedó expuesto en declaraciones fuertes que se registraron una vez terminado el partido. El juvenil Julio Coria , defensor albiceleste quedó expuesto con una fuerte frase que propinó ante la prensa cuando fue entrevistado por la prensa.

Con la calentura a flor de piel por el resultado, Coria lanzó una frase que causó malestar en Colombia y generó diversas opiniones: “No doy a decir nada, es cosa de nosotros. Yo sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper bien el orto, como hacemos siempre”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2046206570418065859&partner=&hide_thread=false "EN EL MUNDIAL LES VAMOS A ROMPER EL ORT*, COMO HACEMOS SIEMPRE"



Julio Coria, jugador de Argentina, se desahogó tras la caída de la Albiceleste ante Colombia por el CONMEBOL #Sub17EnDSPORTS. pic.twitter.com/0Ymm8DPirS — DSPORTS (@DSports) April 20, 2026

Sin freno y dominado por el enojo, el jugador respondió con contundencia ante otra pregunta del periodista tratando de sacarlo de la polémica: “¿qué le faltó hoy al equipo? No nos faltó nada. Listo. Muchas gracias”.

No se pudo: la Selección Sub 17 perdió ante Colombia en la final del Sudamericano

La Selección Argentina Sub 17 sufrió una dura derrota ante Colombia, que se impuso 4-0 en la final del Sudamericano en Paraguay y se quedó con el título tras una actuación contundente. El equipo dirigido por Diego Placente había comenzado mejor y generó las primeras situaciones del partido, pero terminó desbordado por la eficacia rival y por un cierre caótico que incluyó tres expulsiones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CONMEBOLtorneos/status/2046025534086205909&partner=&hide_thread=false ¡ES EL CAMPEÓN! @FCFSeleccionCol se quedó con el título en la CONMEBOL #Sub17 pic.twitter.com/PyIZCFqmHU — CONMEBOL Torneos (@CONMEBOLtorneos) April 20, 2026

El prolongado corte de luz que complicó a Argentina

Durante buena parte del primer tiempo, la Albiceleste mostró argumentos para competir de igual a igual e incluso tuvo opciones claras para abrir el marcador. Giovanni Baroni avisó en los primeros minutos, Tobías Goytia exigió al arquero Luigi Ortiz y Simón Escobar estrelló un remate en el travesaño en una de las chances más nítidas de la etapa inicial. Sin embargo, el desarrollo cambió tras la extensa interrupción por un corte de luz y los cafeteros aprovecharon ese quiebre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2046009830205178060&partner=&hide_thread=false ¡GOLAZO DE COLOMBIA AL TÉRMINO DEL PRIMER TIEMPO!



A los 60' Miguel Agamez, de larga distancia, anotó el 1-0 ante Argentina.



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En el largo descuento del primer tiempo llegó el primer golpe. Miguel Agámez capitalizó una acción ofensiva bien elaborada y sacó un remate preciso para poner el 1-0. El tanto fue un golpe anímico para el conjunto argentino, que no logró recomponerse en el arranque del complemento y volvió a sufrir casi de inmediato. Para colmo, un desafortunado cabezazo hacia atrás de Matías Caicedo terminó en el 2-0 y dejó el escenario mucho más complejo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2046015956648882241&partner=&hide_thread=false ¡LLEGÓ EL SEGUNDO PARA COLOMBIA!



A los 54' Matías Caicedo, de cabeza, convirtió el 2-0 ante Argentina.



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Con espacios y confianza, Colombia profundizó su dominio y volvió a golpear con Agámez, que marcó su segundo tanto de la noche para establecer el 3-0. A esa altura, Argentina ya había perdido orden, sufría en cada transición defensiva y quedó todavía más comprometida con la expulsión de Mateo Mendizabal, que dejó al equipo con diez jugadores en un momento decisivo del encuentro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2046017740712866270&partner=&hide_thread=false ¡MIGUEL AGAMEZ FIRMÓ SU DOBLETE PARA EL 3-0!



A los 58' Rafael Escorcia asistió al mediocampista y este, con un cabezazo, anotó el tercero ante Argentina.



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La Selección terminó solo con ocho hombres en cancha

Lejos de encontrar una reacción, la Albiceleste terminó derrumbándose en el tramo final. José Escorcia marcó el 4-0 a los 84 minutos para cerrar una goleada histórica y, después del cuarto tanto, el cierre fue todavía más oscuro para los dirigidos por Placente. Alan Alcaraz y Simón Escobar también vieron la tarjeta roja, por lo que el combinado nacional terminó el partido con apenas ocho futbolistas en cancha, una postal que reflejó el desconcierto del final.

Más allá del resultado y del duro desenlace, el recorrido argentino en el torneo había sido positivo hasta esta definición. El equipo había llegado a la final tras eliminar a Ecuador en semifinales y había asegurado su clasificación al Mundial Sub 17, uno de los grandes objetivos del certamen. Sin embargo, la caída dejó una señal de alerta por la forma en que se desmoronó el equipo cuando el partido se torció.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2046025146033451018&partner=&hide_thread=false SE DESCONTROLÓ TODO: ¡DOS EXPULSADOS PARA LA ALBICELESTE!



Alrededor de los 88' tras un saque de banda a favor de la Tricolor, Simón Escobar y Alan Alcaraz recibieron tarjeta roja por provocación



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Del otro lado, Colombia coronó un campeonato sobresaliente: venía de eliminar a Brasil en semifinales por 3-0, mostró personalidad para soportar el buen arranque argentino y fue letal cada vez que encontró espacios. Su contundencia ofensiva, sumada al descontrol del rival en el cierre, terminó explicando una final que pasó de equilibrada a completamente dominada por el conjunto cafetero. La Selección tendrá revancha en noviembre y en Qatar, en la Copa del Mundo.