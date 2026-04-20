Piedrazos, balas de goma y policías heridos: los fuertes videos de una batalla en un clásico de Paraguay

Ocurrió en el duelo entre Olimpia y Cerro Porteño, que tuvo que ser suspendido por los enfrentamientos detectados en las tribunas del estadio. Los videos.

El fútbol de Paraguay registró un hecho de violencia extremo durante el clásico entre Olimpia y Cerro Porteño por el cual tuvo que ser suspendido a los 29 minutos de la primera etapa debido a los enfrentamientos que se registraron en las tribunas del estadio Defensores del Chaco entre hinchas de Cerro y efectivos de la Policía Nacional de Paraguay.

El marcador continuaba sin goles cuando el árbitro del encuentro Juan Gabriel Benítez divisó la violencia en la tribuna y decidió ponerle pausa al encuentro hasta que no se le encuentre una solución a lo que ocurría en la Gradería Norte. En ese momento los efectivos habían ingresado a la tribuna con armas de balas de goma y gases lacrimógenos para parar la violencia que había en las tribunas.

Lejos de terminar con los problemas, la violencia se incrementó con un enfrentamiento que contó también con distintos piedrazos y ataques de los hinchas que frenaban el avance de la Policía. Tanto es así que las redes sociales se inundaron de videos estremecedores donde algunos hinchas tuvieron que asistir a un policía herido que ni siquiera podía caminar en la tribuna.

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Terrible esto. Momento exacto en donde un efectivo de los casco azules cae totalmente sin fuerzas y prácticamente inconsciente, ayudado por otro policia de eventos deportivos y algunos miembros de la barra brava de Cerro Porteño.



Gentileza |… pic.twitter.com/XIcGlt8Fne — Vs Sports (@SomosVsSports) April 19, 2026

A su vez, más allá del policía que llevaron entre varios hinchas de Cerro, algunas personas que no tenían intenciones de pelear y solo fueron a ver un partido de fútbol e incluso niños, escaparon por la tribuna de Olimpia para no quedar en el medio de los enfrentamientos. Afortunadamente, fueron ayudados por los hinchas rivales para que no sufran heridas, principalmente los menores de edad.

"El partido queda suspendido. No existen las garantías mínimas para continuar”, comunicó el director de competiciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Michel Sánchez.

Según el medio Cardinal Depotivo, las personas afectadas por gases lacrimógenos fueron derivados al Hospital Barrio Obrero, lugar donde se constató la admisión de 16 heridos. Entre ellos una mujer embarazada de 35 semanas de gestión por la inhalación de gases.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ultras_antifaa/status/2046019122803151182&partner=&hide_thread=false #Paraguay — Major clashes broke out between Cerro Porteño supporters and police.



The match between Cerro Porteño and their biggest rival Club Olimpia was postponed due to crowd trouble. pic.twitter.com/5SWRAEUSGt — Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) April 20, 2026

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Hinchas de Olimpia del sector de preferencia, ayudando a fanáticos de Cerro Porteño a cruzar a ese sector, tratando de salir de la zona de los inconvenientes.



Gentileza | #somosvssports #Olimpia #CerroPorteño #Barrabravas… pic.twitter.com/R2c3ucaYRp — Vs Sports (@SomosVsSports) April 19, 2026

Hasta el momento ninguno de los dos clubes se expresó sobre lo sucedido en el clásico por el torneo de su país.

Insólito: quiso rechazar un penal atajado, le terminó pegando al rival en la cara y se hizo un gol en contra

Probablemente, el gol que hizo Olimpia ante Rubio Ñu por la primera división del fútbol de Paraguay quede entre los recordados de la temporada por ser uno de los blooper del año en el fútbol. Una jugada inexplicable tras un disparo desde el punto penal recorrió el mundo.

El partido estaba 1-0 para el decano paraguayo cuando a los 55 minutos tenía en sus pies la posibilidad de estirar la ventaja desde el punto de penal. Fue Sebastián Ferreira quien terminó lanzando el disparo con sabor agridulce, y con un desenlace inesperado.

El jugador optó por lanzar el balón con potencia, pero el arquero rival contuvo el remate cruzado dando un rebote que, fortuitamente, cayó en los pies de un compañero para que rechace y saque definitivamente el peligro. Sin embargo ocurrió todo lo contrario: cuando intentó rechazar terminó dándole un pelotazo al delantero que ejecutó el penal y el balón terminó ingresando de manera insólita para que inesperadamente se concrete la ventaja.

Blooper del año gol paraguay

Finalmente el encuentro finalizó 2-0 a favor del decano que es líder del torneo al paso de 16 jornadas del certamen, con 39 puntos cosechados por 12 victorias, tres empates. Tan solo sumó una derrota hasta el momento. Esta sumatoria de puntos lo colocan seis puntos por encima de Cerro Porteño (33 unidades) a falta de seis fechas para que termine el torneo.