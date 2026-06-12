Mundial 2026: Paraguay debuta ante Estados Unidos en un duelo con acento argentino

La Albirroja de Alfaro abre el Grupo D frente al local de Mauricio Pochettino en el SoFi Stadium. Detrás del partido, una historia que terminó en lágrimas.

El Mundial 2026 entra en su segundo día con el partido que concentra la atención del fútbol sudamericano: Paraguay vs Estados Unidos . La Albirroja vuelve a una Copa del Mundo después de 16 años y lo hace de la mano de un entrenador argentino, Gustavo Alfaro , frente al local que conduce otro compatriota, Mauricio Pochettino.

El cruce abre la actividad del Grupo D y se juega este viernes desde las 22 (hora de Argentina) en el SoFi Stadium de Los Ángeles. El árbitro será el neerlandés Danny Makkelie. En la Argentina se podrá ver por Telefé, TyC Sports y DSports.

La presencia argentina es el dato saliente de la jornada. En un banco estará Alfaro, que ya dirigió a Ecuador en Qatar 2022; en el otro, Pochettino, que afronta su primer Mundial como técnico. Dos santafesinos, con caminos bien distintos, se miden por los puntos.

Paraguay llega con una identidad reconocible: orden defensivo, intensidad y un plantel que se hizo fuerte en las Eliminatorias. Alfaro le devolvió personalidad a un equipo que había quedado afuera de tres mundiales seguidos. No tiene el brillo individual de otras selecciones, pero es difícil de superar.

Del lado estadounidense, la referencia es Christian Pulisic, escoltado por Weston McKennie, Tyler Adams y Folarin Balogun. Pochettino probó distintos esquemas en la preparación y busca el equilibrio entre la solidez y la pegada de sus figuras. El antecedente reciente lo favorece: ganó 2-1 el amistoso de noviembre.

Paraguay vs Estados Unidos: un debut cargado de emociones

El partido también tiene una dimensión que excede lo táctico. Paraguay no juega un Mundial desde Sudáfrica 2010, cuando fue una de las revelaciones y cayó en cuartos ante España por la mínima. El regreso, mantiene en vilo a todo el país.

Alfaro lo resumió con una frase que marca el tono del plantel: "A nosotros nos moviliza la ilusión. No una expectativa", dijo el DT, que reivindicó el camino recorrido por sus jugadores.

La antesala del debut dejó una postal que recorrió el continente. En plena conferencia de prensa, Diego Gómez, mediocampista del Brighton inglés y ex Lanús, se quebró al hablar de lo que significa volver a un Mundial.

Embed ASÍ LO SIENTE PARAGUAY: DIEGO GÓMEZ no ocultó su emoción un día antes del debut de la Albirroja en la Copa del Mundo y no pudo contener las lágrimas.



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El propio Alfaro destacó el peso humano del plantel. Aseguró que muchos no conocen "la lucha de cada uno" de sus jugadores y describió a Gómez y a Damián Bobadilla como "todocampistas", capaces de cubrir cada metro del campo.

Paraguay comparte el Grupo D con Estados Unidos, Australia y Turquía, una llave que Alfaro definió como una de las más parejas del torneo. Tras el debut ante el anfitrión, sus próximos rivales serán Turquía y Australia.

La presencia argentina en Paraguay

De los 26 convocados por Gustavo Alfaro, hay tres que nacieron en la Argentina y se nacionalizaron paraguayos. Una vía que el seleccionado guaraní transita desde hace décadas.

Entre los nacidos en Argentina figuran el lateral Juan José Cáceres, el volante Andrés Cubas y el enganche Alejandro "Kaku" Romero Gamarra. Los tres son fijos en los planes de Alfaro.

El antecedente es histórico. Roberto "Toro" Acuña, nacido en la Argentina, disputó tres mundiales con Paraguay; años después, Lucas Barrios siguió el mismo camino. La Albirroja convirtió esa identidad compartida en una marca propia.

Además, son varios los paraguayos que hoy militan en la Liga Profesional argentina. El arquero Orlando Gill (San Lorenzo), Alex Arce (Independiente Rivadavia) y Gabriel Ávalos (Independiente); además de Matías Galarza Fonda, de reciente paso por Talleres y River. También hay algunos que se quedaron en la puerta como Agustín Sandez y Ronaldo Martínez y otros viejos conocidos como Gustavo Gómez y Junior Alonso.