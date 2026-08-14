Fuerte y sorpresivo posteo de Toviggino: "Mi renuncia ya está firmada"

En medio del convulsionado mapa del fútbol argentino, Pablo Toviggino , tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y presidente del Consejo Federal, sorprendió en sus redes sociales al replicar un extracto con fuertes definiciones atribuidas al Papa Francisco .

La publicación, que apela a reflexiones sobre el liderazgo, la política, la vida y la caducidad del poder, no tardó en generar profundas repercusiones e interpretaciones dentro del ámbito dirigencial.

El amigo y mano derecha de Chiqui Tapia suele recurrir a las redes sociales para expresarse, pero ha utilizado menos la herramienta desde que se judicializó la situación de los líderes de AFA.

El texto comienza con una frase de alto impacto respecto a la preparación ante un eventual alejamiento del cargo, al señalar que la renuncia ya está firmada en caso de padecer una enfermedad que le impida continuar.

A su vez, el escrito manifiesta una postura sobre la finitud de la vida, asegurando no temerle a la muerte y remarcando la convicción de que, en otro lugar, comenzará una nueva etapa.

Dentro del escrito compartido por el dirigente, también se incluye una clara desmentida respecto a las filiaciones políticas personales. El texto aclara de forma categórica que nunca estuvo afiliado al partido peronista, ni tampoco fue militante o simpatizante de ese espacio, catalogando de mentira a quienes afirman lo contrario. Acto seguido, profundiza sobre la concepción social de la empatía al sostener que el único momento apropiado para mirar a alguien de arriba abajo es para ayudarle a levantarse, definiendo la realidad como una constante cuestión de clases.

El tramo final de la publicación se enfoca en la resiliencia y la perseverancia frente a las adversidades. El escrito reflexiona sobre la vida como una sucesión de intentos, errores y nuevos comienzos, donde ascender no implica no caer nunca, sino tener la determinación de levantarse siempre.

Bajo la premisa de que las personas no son sus caídas sino la fuerza con la que deciden ponerse de pie, la cita concluye con un sentido "hasta siempre" firmado por el Sumo Pontífice, abriendo un abanico de especulaciones sobre si se trata simplemente de una reflexión filosófica o si encierra un mensaje entrelíneas sobre su futuro en la estructura del fútbol nacional.

El posteo de Toviggino en X

Mi renuncia ya está firmada por si padezco una enfermedad que me impida continuar. No le temo a la muerte, no sé si por inconsciencia o porque sencillamente no me lo planteo. Sé que en otro lugar, comenzaré una nueva etapa. Nunca estuve afiliado al partido peronista, ni siquiera fui militante o simpatizante del peronismo. Afirmar eso es una mentira. El único momento apropiado para mirar a alguien de arriba abajo es para ayudarle a levantarse.

Siempre fue una cuestión de clases, aquí, allá, en donde me toque estar. La vida no es un camino recto hacia arriba; es una sucesión de intentos, errores y nuevos comienzos. Ascender no significa no caer nunca, sino tener la determinación de levantarse siempre. Porque al final, no somos nuestras caídas. Somos la fuerza con la que decidimos levantarnos.

Hasta siempre.

PAPA FRANCISCO