La drástica decisión de Lucas Torreira por las amenazas de muerte del hombre obsesionado con su esposa

El caso del futbolista uruguayo, su esposa y un acosador, volvió a sumar otro capítulo y la situación es grave.

Lo que comenzó como una pesadilla ha alcanzado un límite insostenible para Lucas Torreira . El mediocampista uruguayo del Galatasaray le solicitó de forma drástica e inmediata a su representante que busque alternativas para salir del fútbol de Turquía.

La determinación responde a un grave episodio de acoso y severas amenazas que ponen en riesgo directo la seguridad del futbolista y la de su entorno familiar.

El caso no es nuevo, pero la novedad se dio esta semana con la salida de cárcel de un hombre que no está en sus cabales.

El golpe en la cara

Para comprender la gravedad de la situación es necesario remontarse al mes de mayo, cuando Torreira fue víctima de una agresión física dentro de un centro comercial en Estambul. En aquella oportunidad, un sujeto que mantenía una conducta obsesiva hacia la esposa del jugador lo abordó violentamente.

La rápida intervención de las autoridades locales permitió arrestar al agresor en el lugar y trasladarlo a prisión preventiva, otorgando una relativa tranquilidad a la familia durante un par de meses.

Sin embargo, esa calma duró poco. Tras recuperar la libertad, el individuo no tardó en retomar sus acciones intimidatorias. Lejos de mantenerse al margen, localizó al chofer personal del futbolista y le transmitió una amenaza explícita destinada al exjugador del Arsenal: “Voy a terminar lo que empecé”. El mensaje encendió todas las alarmas en el entorno del uruguayo y derivó en una denuncia formal urgente.

Actualmente, las fuerzas policiales de Turquía desplegaron un operativo de búsqueda para dar con el paradero del sospechoso y evitar cualquier tipo de incidente mayor. Mientras la policía trabaja a contrarreloj para su captura, Torreira dejó en claro que lo deportivo quedó relegado a un segundo plano.

Su prioridad absoluta es resguardar la tranquilidad de sus seres queridos fuera del territorio turco. Por este motivo, su agente ya se encuentra gestionando ofertas en otras ligas europeas para rescindir o negociar su salida de Estambul lo antes posible, cerrando un capítulo amargo en la Süper Lig marcada por la inseguridad.

Qué dijo el agresor de Torreira hace tres meses

Al momento del golpe en la cara, hace tres meses, las declaraciones del agresor fueron tan fuertes como contundentes sobre su culpabilidad y denotan a una persona que no está bien psicológicamente. El diario deportivo "Le Marca" publicó sus frases textuales:

"Yo tenía sentimientos platónicos hacia ella. Estaba molesta conmigo, por lo que previamente había obtenido una orden de alejamiento en mi contra. Yo nunca violé esa orden de alejamiento. Sin embargo, al ver en la aplicación de Instagram, hace 1 año, fotos junto a Lucas Torreira, comencé a sentir odio hacia Torreira. La cuenta de X con el nombre de usuario 'yusuyfdrm8869' que me ha preguntado pertenece a mí. Los tuits sobre Torreira publicados en esta cuenta también los escribí yo. La razón por la que los escribí se debe al odio que siento hacia Torreira. Ayer, al enterarme a través de una publicación en la aplicación de Instagram de Torreira y su familia de que se encontraban en el Hotel Rixos, en un momento de ira impulsiva, tomé un taxi comercial cuyo número de placa no recuerdo para ir al lugar e intentar hacerle daño a Torreira. En cuanto lo vi, le di un puñetazo en la cara".