El arquero de Corinthians denunció racismo de hinchas de Rosario Central: qué le dijeron

El club brasileño lanzó un extenso y fuerte comunicado en las redes sociales repudiando la situación y exigió una investigación. El video que muestra una actitud racista de un hincha.

Una vez más, el racismo vuelve a ser tema de conversación en el fútbol. Esta vez, el arquero de Corinthians , Hugo Souza , confesó públicamente que sufrió racismo por parte de hinchas de Rosario Central en el empate sin goles en el Gigante de Arroyito por los octavos de final de la Copa Libertadores y el elenco brasileño lanzó un fuerte comunicado.

El arquero se acercó al árbitro en la mitad de la segunda etapa y le explicó que estaba recibiendo comentarios racistas por parte de los hinchas que estaban en la tribuna. El partido se interrumpió y luego, una vez notificado el veedor de Conmebol, reanudó las acciones. Ante esa situación el propio delantero y capitán Ángel Di María tuvo que pedirle calma a la hinchada para que no continúe con estas acciones.

"Por desgracia, cada vez que venimos a jugar a Argentina es igual, todo el partido. No sé qué piensan, que son mejores o más humanos que nosotros. No sé qué pasa en la cabeza de ellos. Espero que algún día tomen conciencia y entiendan que no son mejores que nadie. Todo el mundo es un ser humano, está luchando por lo que sueña. Logré mantenerme enfocado en el partido para no quedarme atrapado en eso”, soltó ante la prensa.

DI MARÍA CALMÓ A LA GENTE POR LOS GRITOS RACISTAS Luego de que el arquero de Corinthians advirtiera al árbitro Andrés Matonte por los insultos recibidos desde la tribuna, el Fideo pidió tranquilidad a los hinchas. #Libertadores pic.twitter.com/LFM4ZM2Guu

Luego, agregó: “Durante todo el partido me llamaron mono, negro hijo de p…. Esto ocurre frecuentemente aquí. Lo único que puedo hacer es informar al árbitro y hablar con él". Y exculpó a los futbolistas locales: “Los jugadores me pidieron disculpas por la actitud de la hinchada. Les agradezco porque no fue una actitud de Rosario Central, sino de la hinchada”.

El fuerte posteo de Corinthians

“O Sport Club Corinthians Paulista repudia vehementemente y lamenta más un episodio de racismo en el fútbol”, escribió.

Luego, explicó: “En la noche de este jueves (13), en el enfrentamiento contra el Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito, válido por los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores, aficionados del equipo local cometieron actos racistas en la grada dirigidos al portero Hugo Souza, del Timão, durante el partido”.

“El Club exigirá una investigación que resulte en la identificación y sanciones apropiadas a los aficionados que cometieron tales actos. Es indignante que, una vez más, estemos presenciando escenas como esta que no representan lo que es el fútbol”, cerró.

O Sport Club Corinthians Paulista repudia veementemente e lamenta mais um episódio de racismo no futebol.



Na noite desta quinta-feira (13), no confronto contra o Rosario Central no estádio Gigante de Arroyito, válido pelas oitavas de final da CONMEBOL Libertadores, torcedores… pic.twitter.com/aYD9OOihWD — Corinthians (@Corinthians) August 14, 2026

El video que un hincha con gestos que harían alusión a un mono