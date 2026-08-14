El boxeador que estuvo postrado once años por un golpe, falleció este viernes

Se trata de un deportista que sufrió un impacto en la nunca en una pelea y nunca volvió a ser el mismo.

Dolor y fuerte reflexión en el boxeo a nivel internacional. A los 33 años falleció el expugilista boricua Prichard Colón , luego de pasar más de una década conviviendo con severas lesiones cerebrales provocadas por una serie de golpes ilegales en la nuca durante su último combate profesional.

La noticia fue confirmada por su padre, Richard Colón , quien expresó en sus redes sociales su profundo dolor e informó que lamentaba comunicar la partida de su hijo de este mundo terrenal, destacando que intentó por todos los medios cumplirle el sueño de llevarlo de vacaciones a Puerto Rico y pidiendo a la comunidad que los continúe acompañando con sus oraciones.

El 17 de octubre de 2015 marcó un quiebre desgarrador en la historia del deporte. Con solo 23 años, una foja invicta de 16 victorias —12 de ellas por la vía rápida— y una proyección brillante en el pugilismo latinoamericano, el puertorriqueño subió al ring del EagleBank Arena en Virginia para medirse ante el estadounidense Terrel Williams .

A lo largo de la pelea, Williams castigó de forma reiterada la zona posterior de la cabeza de Colón con los conocidos "golpes de conejo". A pesar de los reclamos del peleador y de que el árbitro Joe Cooper le restó un punto al rival, el daño se volvió irreversible.

En el noveno asalto, tras sufrir una caída, la esquina de Prichard decidió retirarlo del combate para protegerlo. Minutos después, en el área de vestuarios, el joven comenzó a manifestar mareos, vómitos y pérdida de conocimiento.

Murió el exboxeador puertorriqueño Prichard Colón.



De 33 años y originario de Orocovis, falleció este jueves 13 de agosto tras más de una década lidiando con las graves secuelas de una lesión cerebral irreversible.



El lamentable hecho sucedió el 17/10/15 en el EagleBank Arena… pic.twitter.com/cl2OIPKWsg — Anxious Vids (@Anxiousvids) August 13, 2026

Un diagnóstico desgarrador y años de lucha

Tras ser trasladado de urgencia al Hospital Shepherd Institute en Atlanta, los especialistas determinaron que había sufrido un hematoma subdural, lo que derivó en un coma que se prolongó por 221 días. Al despertar, las secuelas neurológicas y motoras le quitaron de forma permanente su independencia, obligándolo a utilizar silla de ruedas y a requerir cuidados médicos continuos. Durante todo este proceso, su madre, Nieves Meléndez, se dedicó a su atención las 24 horas del día buscando incansablemente terapias para mejorar su estado general.

Un cambio radical en las normas del boxeo

El dramatismo del caso generó una profunda conmoción internacional y motivó cambios reglamentarios trascendentales. Un año después del suceso, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) instauró la denominada "Regla Prichard Colón", la cual endureció las sanciones y la prohibición absoluta sobre los golpes a la nuca, dándole la potestad a los árbitros de descalificar a los infractores.

Años más tarde, en junio de 2021, el CMB, bajo la presidencia de Mauricio Sulaimán, reconoció su valentía otorgándole el título de campeón honorario mundial con el tradicional cinturón verde y oro. Tras confirmarse su deceso, tanto el CMB como la Organización Mundial de Boxeo (OMB) publicaron sentidos mensajes despidiéndolo como un guerrero y un símbolo de superación e inspiración para el mundo entero.

Formación deportiva y batalla judicial

Nacido el 19 de septiembre de 1992 en Florida pero con profundas raíces puertorriqueñas, Colón construyó una brillante etapa amateur conquistando cinco campeonatos y una medalla de oro en el Panamericano Juvenil de 2010. Además de destacar en el ring, siempre fue un estudiante sobresaliente que se esforzó por perfeccionar su español al mudarse a la isla.

En el plano legal, sus padres impulsaron en 2017 una demanda por más de 50 millones de dólares contra las promotoras del evento y el cuerpo médico de turno por graves omisiones y negligencia médica. Sin embargo, las autoridades reguladoras del estado de Virginia dictaminaron que el rival no tenía responsabilidad directa sobre el hecho, una resolución que causó gran controversia y rechazo entre la afición deportiva.