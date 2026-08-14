La explosiva decisión de Simeone con Julián Alvarez que hizo ruido en medio del pedido para pasar al Barcelona

El entrenador tomó una decisión contundente en torno al delantero que no pasó despercibido en medio del escándalo. Qué ocurrió y cuál fue el mensaje del delantero para sus compañeros.

La guerra entre Julián Álvarez y el Atlético Madrid crece sin escalas por la falta de esfuerzo por parte de la institución para negociar con el Barcelona , el objetivo que tiene el delantero de la Selección argentina para poder dar el salto de calidad en su carrera deportiva. La batalla se creció con pasos agigantados cuando la Araña pidió el traspaso en medio del Mundial 2026 , lo que generó molestia en el club al punto tal de excluirlo de algunas publicaciones en las redes sociales oficiales.

El pedido para salir del club es reiterado, pero tanto el club como el entrenador Diego Simeone no le hacen lugar al pedido del joven oriundo de Calchín. En medio de la polémica y la vuelta a los entrenamientos con el plantel, Julián recibió un duro revés que lo molestó en torno a la convocatoria para el próximo amistoso.

Simeone decidió no convocarlo para el amistoso del Atleti contra el Olympique de Marsella , el último de la pretemporada. Cabe recordar que el jugador se reincorporó hace algunos días con el plantel luego de la final del Mundial 2026 y las vacaciones que disfrutó junto a su familia.

Esta decisión no pasó desapercibida en medio de todo el escándalo. Junto a él también quedaron afuera el lesionado Sørloth y los cuatro futbolistas que se reincorporaron esta semana: Álex Baena, Marcos Llorente, Juan Musso y Julián. Más allá de la polémica, la decisión tendría que ver con una cuestión preparatoria y de entrenamiento.

Qué le habría dicho Álvarez a sus compañeros

Según afirmó el programa El Larguero, de la Cadena SER, Alvarez habló con sus compañeros y habló sobre su situación. Miguel Martín Talavera informó que Julián les confirmó a sus compañeros que “se ha equivocado particularmente en las formas y en la manera de expresarse”.

A su vez, les habría dicho que “ya tiene claro que no va a ir traspasado al FC Barcelona”.

Cuti Romero ya habría definido su futuro: cuál será su nuevo equipo

El defensor Cristian "Cuti" Romero es nuevo jugador del Atlético de Madrid, que acordó su llegada desde Tottenham por un paquete de 40 millones de euros, bonos incluidos, y firmará contrato por cinco años, según informaron los periodistas Gastón Edul y el especialista en mercado de pases Fabrizio Romano.

El defensor campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 dejará Inglaterra después de varias temporadas para convertirse en uno de los refuerzos del equipo dirigido por Diego Simeone.

El "Colchonero" había intentado contratar al zaguero argentino en anteriores mercados de pases y estuvo cerca de concretar su incorporación, aunque Tottenham logró retenerlo. Esta vez, las negociaciones llegaron a buen puerto y el conjunto inglés aceptó desprenderse de una de sus principales figuras defensivas, mientras que Romero se comprometió por cinco temporadas con el equipo madrileño.

Surgido de Belgrano, el defensor llegó al fútbol europeo luego de destacarse en Argentina y continuó su carrera en Italia, donde pasó por Genoa y Atalanta, antes de desembarcar en Inglaterra. En Tottenham se consolidó como titular y alcanzó un lugar de referencia dentro del plantel, además de convertirse en uno de los centrales argentinos más importantes del fútbol europeo.

Ahora, el "Cuti" afrontará una nueva etapa en España y será dirigido por Simeone, otro referente del fútbol argentino. Su llegada representa además un refuerzo de jerarquía para una defensa que históricamente fue una de las principales fortalezas del Atlético de Madrid.

Romero tendrá el desafío de adaptarse rápidamente al fútbol español y a las exigencias del "Cholo", mientras el Atlético suma finalmente a un jugador que había buscado durante varios mercados. El campeón del mundo deja Tottenham y se muda a Madrid para continuar su carrera en una de las principales ligas de Europa.