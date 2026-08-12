Cómo fue la charla de Julián Álvarez con el Cholo Simeone en la que le comunicó su intención de irse.

El entrenador del Atlético de Madrid , Diego 'Cholo' Simeone , y Julián Álvarez , tuvieron una conversación de unos diez minutos antes del entrenamiento del miércoles en lo que fue su primer encuentro desde que el delantero argentino manifestase su deseo de abandonar el club Colchonero durante el pasado Mundial 2026 .

La charla tuvo lugar en una sala de las instalaciones del Cerro del Espino (la ciudad deportiva de Atlético de Madrid) y, según las fuentes, Julián insistió a Simeone en su deseo de abandonar el club. Atlético rechazó hace semanas una oferta de unos 100 millones de euros procedente de Barcelona por el argentino y antes había hecho lo mismo con una de 150 de Real Madrid.

Fuentes de Barcelona insisten en que Julián sigue siendo la prioridad de Hansi Flick para sustituir a Robert Lewandowski y en el club catalán estaban esperando al encuentro entre Simeone y el delantero para hacer otro movimiento. Ese encuentro tuvo finalmente lugar el miércoles y, según las fuentes, estuvo motivado por el deseo del delantero argentino de explicar “en primera persona” su sentir al entrenador colchonero.

Según fuentes, e información recogida por la ESPN, el delantero está preocupado por el revuelo mediático que hay en torno a su caso. Simeone entendió la situación y en todo momento se mostró cercano y directo.

El ida y vuelta entre Julián Álvarez y Diego Simeone

Primero tomó la palabra Julián Álvarez, que insistió en su deseo de abandonar el Atlético de Madrid. El Cholo Simeone, atento, contestó al delantero que él le ayudaría en lo deportivo porque lo considera un jugador clave en el proyecto y que el resto es cosa del club. De hecho, el DT ya comentó públicamente en Seúl, antes del partido de pretemporada contra Manchester City, que él ayudaría a Julián “en lo deportivo para que siga creciendo, mejorando y dando lo mejor que nos ha dado estos últimos años, que ha sido muchísimo”.

Julián, resignado, entendió las palabras de Simeone ya que era algo que, según confirman desde su entorno a ESPN, era lo esperado. Y es que, a pesar de los reportes de los últimos meses, la relación entre ambos es muy cordial. Otra cosa son los planteamientos tácticos donde Julián tiene alguna queja, pero se achaca a simples diferencias deportivas. Desde el entorno de Julián siempre han valorado la postura de Simeone durante la temporada, sobre todo a partir de octubre cuando La Araña estuvo 119 días sin marcar un gol en Liga durante 14 partidos consecutivos.

La charla terminó con un apretón de manos y con el compromiso mutuo de profesionalidad, como ha sido el caso hasta ahora. Simeone insistió en que, si Julián se queda, lo seguirá tratando como hasta ahora, como el jugador clave que es. Y que la parte extradeportiva es algo que tiene que hablar con el club, algo que Julián entendió a la perfección. A continuación, ambos se dirigieron a la sesión de entrenamiento sin ningún problema.

Desde el Atlético de Madrid, han valorado positivamente el encuentro y lo tildan de “algo normal” después de lo acontecido este verano. Mientras tanto, desde el entorno de Julián todavía esperan a que haya un cambio de postura del club a final del mercado. No obstante, fuentes de Atlético insisten en que el cordobés no será vendido a Barcelona.