Sin el Dibu Martínez, Aston Villa perdió la final de la Supercopa de Europa ante PSG

El Paris Saint Germain de Luis Enrique se coronó nuevamente como el mejor de Europa ante los dirigidos por Unai Emery.

Dibu Martínez no estuvo entre los convocados.

PSG derrotó por 2 a 1 a Aston Villa , sin Dibu Martínez , en Salzburgo, Austria, y se quedó nuevamente con la Supercopa de Europa , en un partido que tuvo momentos de dominio repartido y que terminó inclinándose a favor del campeón de la Champions League.

El georgiano Kvicha Kvaratskhelia a los 20 minutos del primer tiempo y Désiré Doué a los 16 del complemento, le dieron el triunfo por segundo año consecutivo al conjunto parisino. El juvenil Brian Madjo había descontado en el final de la primera etapa para Aston Villa.

El equipo parisino golpeó primero a los 20 minutos, cuando Khvicha Kvaratskhelia recibió cerca del área, encontró el espacio para acomodarse y sacó un remate que terminó en el fondo del arco.

Aston Villa tuvo dificultades para imponer condiciones, aunque generó oportunidades suficientes para inquietar a Safonov y consiguió la igualdad antes del descanso.

El encargado de marcar fue Brian Madjo, una de las apuestas jóvenes del conjunto inglés. El delantero, de apenas 17 años, aprovechó una de las ocasiones de su equipo y convirtió así su primer gol como profesional.

Tras el entretiempo, Aston Villa volvió a tomar la iniciativa y exigió nuevamente al arquero de PSG. Sin embargo, el conjunto francés recuperó terreno y encontró el segundo tanto mediante Desiré Doué.

El extremo aprovechó un pase en profundidad, superó la última línea y definió con precisión ante Bizot, quien ocupó el arco por la ausencia de Dibu Martínez.

El nuevo golpe terminó siendo decisivo. Aston Villa perdió intensidad física y PSG manejó los minutos finales hasta asegurar otra consagración internacional.

Con este título, Luis Enrique ya acumula cinco conquistas internacionales con PSG: dos Champions League, dos Supercopas de Europa y la Intercontinental de la FIFA.

¿Por qué no jugó el Dibu Martínez?

El Dibu no estuvo entre los convocados debido a que el cuerpo técnico encabezado por Unai Emery decidió extender su período de descanso después de haber disputado el Mundial 2026.

La nueva regla que pondrá en práctica la Premier League para terminar con las demoras de los arqueros en el fútbol.

El campeón del mundo no fue la única figura ausente del conjunto inglés, ya que Ollie Watkins y Ezri Konsa, quienes participaron de la Copa del Mundo con Inglaterra, tampoco estuvieron disponibles para el encuentro.

La Síntesis del partido

Supercopa de Europa.

Final.

PSG 2-1 Aston Villa.

Estadio: Salzburgo Arena.

Salzburgo Arena. Árbitro: Omar Artan (Somalia).

PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Maghnes Akliouche, Désiré Doué, Kvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Aston Villa: Marco Bizot; Matty Cash, Victor Lindelof, Pau Torres, Ian Maatsen; Boubacar Kamara, Joao Gomes; John McGinn, George Hemmings, Emiliano Buendía, Brian Madjo. DT: Unai Emery.

Goles en el primer tiempo: 20m Kvicha Kvaratskhelia (PSG); 45m Brian Madjo (AV).

Goles en el segundo tiempo: 16m Désiré Doué (PSG).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Ousmane Dembélé por Akliouche (PSG); 27m Lamare Bogarde por Kamara (AV); Tammy Abraham por Madjo (AV); 28m Alysson por McGinn (AV); 30m Lucas Hernández por Mendes (PSG); Fabián Ruiz por Neves (PSG); 34m Tyrone Mings por Torres (AV); Ross Barkley por Gomes (AV); 42m Senny Mayulu por Doué (PSG); 43m Lucas Beraldo por Kvaratskhelia (PSG).