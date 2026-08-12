Deportivo Rincón y un punto con gusto a poco, pero sigue arriba en la Reválida

El León igualó sin goles ante Círculo Deportivo por la tercera fecha y continúa en lo más alto de su grupo.

A la tarde del miércoles en Rincón de los Sauces le faltó gol. En un partido con poco vuelo futbolístico, disputado en el sintético del Elías Moisés Gómez , Deportivo Rincón y Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi no pasaron del empate sin goles, por la tercera fecha del grupo B de la Reválida del Federal A.

Luego de tres victorias consecutivas, una en la fase regular y dos en la actual instancia, el equipo de Germán Noce no pudo mantener su nivel y le costó generar situaciones, como lo había hecho en los encuentros previos.

Lo positivo para el representativo neuquino es que cada vez está más lejos del descenso y hace algunas semanas que, cuando no puede lograr la victoria, tampoco pierde.

En la fresca tarde, que tuvo algo de viento en el norte neuquino, la iniciativa del juego estuvo más repartida de lo que se podía esperar en la previa.

Ezequiel Ávila y Facundo Cruz volvieron a ser los más peligrosos del León del norte neuquino, teniendo chances en ambas etapas, aunque no pudieron convertir como lo venían haciendo.

Del otro lado, Círculo mostró actitud y la lógica búsqueda de un equipo que se está yendo al descenso. Su apremiante situación con los promedios lo obligó a ir al frente y también generó oportunidades. De todas formas, a la hora de dar el pase final o definir, el "Papero" evidenció las mismas carencias que lo llevaron a ser el peor equipo del país en la fase regular.

Joaquín Bassani y Marco Campañaro fueron los destacados de la visita en ofensiva, más allá de que les faltó efectividad.

Con el correr de los minutos, las llegadas fueron cada vez menos y en un contexto de partido discreto, Fernando Rekers pitó el final, determinando un cero a cero sin emociones.

Con este resultado, Rincón sigue en los más alto de la tabla de la zona, ahora acompañado por Germinal de Rawson, que aplastó a Santamarina de Tandil por 5 a 1 en la capital chubutense.

Por este mismo grupo, FADEP de Mendoza igualó en casa ante Costa Brava sin goles. Ese partido se jugó por la mañana, como suele ocurrir con los encuentros del conjunto cuyano recién ascendido. Fue ante un escaso marco de público y una casi nula cobertura mediática.

Guillermo Brown de Puerto Madryn superó 2 a 1 en Chubut a Juventud Unida Universitario de San Luis para alejarse de la zona baja por el descenso.

Desde las 21:15 jugarán San Martín de Mendoza y Sol de Mayo, cerrando el tercer capítulo de la Reválida.

Los primeros cinco de cada grupo de cada grupo pasarán a los cruces por el segundo ascenso, del sexto al octavo finalizarán su temporada, mientras que los últimos dos de los promedios bajarán al Regional Amateur.