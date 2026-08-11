Feria Buena Vida: una propuesta para conocer desde adentro los productos neuquinos

El evento tendrá lugar este fin de semana y reunirá a emprendedores de distintas localidades neuquinas; habrá gastronomía casera y actividades vinculadas al agroturismo.

La feria funcionará este domingo de 12 a 17:30.

La Feria Buena Vida volverá a abrir sus puertas este domingo 16 en la localidad de Centenario . Esta nueva edición reunirá a productores, elaboradores y artesanos de distintas localidades de Neuquén .

La propuesta se desarrollará de 12 a 17:30 en la Chacra Buena Vida , ubicada en el límite entre Centenario y Vista Alegre. Ofrecerá alimentos regionales, artesanías, gastronomía casera y experiencias de turismo rural.

La iniciativa busca acercar a los visitantes el trabajo que realizan los pequeños productores de la provincia y fortalecer el vínculo entre quienes elaboran los alimentos y quienes los consumen.

Además, tiene como objetivo promover el intercambio entre emprendedores de diferentes regiones.

La feria volverá a abrir sus puertas este fin de semana. Neuquén Informa

Productores de la Región del Limay se suman al evento

En esta edición, la feria contará con la participación especial de productores provenientes de Paso Aguerre, Picún Leufú y El Sauce, localidades de la Región del Limay que fueron invitadas tras participar de un encuentro de agroturismo realizado en el Centro de Convenciones Domuyo.

También estará presente el presidente de la Comisión de Fomento de Paso Aguerre, Marcelo Pino.

La propuesta apunta a generar vínculos entre distintos territorios de la provincia y brindar un espacio para que los emprendedores puedan mostrar sus productos, compartir sus experiencias y acercar a los visitantes parte de la identidad de cada localidad.

Habrá alimentos regionales, artesanías, gastronomía casera y experiencias de turismo rural. Neuquén Informa

Alimentos, artesanías y gastronomía casera

Durante toda la jornada, quienes recorran la feria podrán encontrar alimentos, elaboraciones artesanales y productos regionales fabricados por pequeños productores de Neuquén. Se trata de emprendimientos de escala reducida que ponen en valor el trabajo artesanal y la producción local.

Además del paseo de emprendedores, los visitantes podrán disfrutar de distintas propuestas gastronómicas preparadas en la propia chacra, entre ellas choripanes, locro, sándwiches de carne, verduras cocinadas en horno de barro y opciones vegetarianas.

La organización destacó que la feria también busca promover otras formas de producir y consumir, fortaleciendo el contacto directo entre quienes elaboran los alimentos y quienes los eligen.

El objetivo es poner en valor el trabajo artesanal y la producción local. Neuquén Informa

Chacra Buena Vida: agroturismo y producción responsable

La Chacra Buena Vida cuenta con habilitación oficial del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales como establecimiento de Turismo Rural especializado en Agroturismo.

Su propuesta combina la producción agroecológica con experiencias turísticas y acciones orientadas al fortalecimiento de la economía regional, permitiendo que los visitantes conozcan de cerca el funcionamiento cotidiano de una chacra productiva.

Además, el establecimiento aplica Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y sus propietarios integran el grupo de productores que promueve una horticultura más sustentable en la provincia.

En ese marco, certifican sus procesos junto con la Secretaría de Producción e Industria mediante el sello "Horticultura Responsable", una herramienta que busca garantizar alimentos de calidad, inocuos y producidos bajo prácticas que contemplan el cuidado del ambiente.

La Chacra Buena Vida está ubicada en Chacra 3 Oeste, en el límite entre Vista Alegre Sur y Centenario. Neuquén Informa

Cómo llegar a la Feria Buena Vida

La entrada será libre y gratuita. Desde la organización recomendaron asistir con reposera, equipo de mate y bolsas reutilizables para realizar las compras. También aconsejaron llegar temprano debido a que se trata de producciones de pequeña escala y el stock disponible suele agotarse rápidamente.

La Chacra Buena Vida está ubicada en Chacra 3 Oeste, en el límite entre Vista Alegre Sur y Centenario.

Para llegar desde la ciudad de Neuquén se debe tomar la Ruta Provincial 7 en dirección a Centenario. Luego de atravesar las tres rotondas, hay que continuar hasta el acceso a Vista Alegre, girar a la derecha por calle Islas Malvinas y recorrer aproximadamente 1.500 metros. Después se debe doblar a la derecha por calle 11 Bis, una calle ancha de tierra, y avanzar unos 700 metros hasta encontrar, a mano izquierda, la tranquera identificada como Chacra Buena Vida Nº 3.

El establecimiento también puede encontrarse en Google Maps bajo el nombre Buenavida Verduras Agroecológicas, mientras que en la cuenta de Instagram @buenavida_verduras hay un video con indicaciones para facilitar el acceso.