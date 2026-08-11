Intensa búsqueda de dos hombres, una mujer y un menor en Neuquén

Uno de los hombres y el adolescente tienen domicilio en la ciudad capital; la joven tiene domicilio en Rincón de los Sauces mientras que el último sujeto es de San Martín de los Andes.

Por estas horas la policía realiza una intensa busqueda de cuatro personas.

La Policía de Neuquén emitió en las últimas horas diversas búsquedas distribuidas a lo largo y ancho del territorio provincial. Se trata del pedido de paradero y ubicación de dos varones, una joven y un menor de edad.

En todos los casos, las autoridades solicitan a la población prestar atención y brindar cualquier información, por más mínima que sea.

En el caso del menor, las fuerzas de seguridad emitieron una Alerta Nati , bajo la reglamentación de la Ley N.º 2705 para ubicar al adolescente Lautaro Nicolás Segovia.

El mismo tiene 15 años de edad y como características físicas posee contextura delgada, altura de 1,60 metros, y tez trigueña. Además de ojos marrones oscuros y cabello corto color negro.

Al momento de ausentarse vestía una gorra negra, campera negra, pantalón de jogging negro y zapatillas negras.

La denuncia por su desaparición fue radicada en la Comisaría 17 del barrio La Sirena. Por este motivo, solicitan que cualquier dato sea aportado al teléfono de la unidad (299) 4430098 o a la fiscalía interviniente, en este caso, la Unidad Fiscal de Homicidios.

Otra búsqueda en la capital

En tanto, la Comisaría 16° del barrio San Lorenzo recibió la denuncia por la desaparición de Gustavo Javier Ortiz, de 44 años de edad.

En la ficha con su descripción se explica que el mismo es de nacionalidad argentina. Además, posee contextura física delgada, y una altura de 1,60 metros, tez trigueña, ojos marrones, cabello corto negro.

Ortiz fue visto por última vez hoy entre las 09:30 y 09:40 en las calles Diego Pizarro y Rodhe de Neuquén capital. Al momento de ausentarse vestía campera azul, buzo negro, pantalón gris oscuro y botas marrones.

Desde la Policía solicitan aportar toda la información a la Fiscalía interviniente, la fiscalía de Homicidios o la unidad policial interviniente, la Comisaría 16° San Lorenzo al teléfono de contacto (299) 4485428.

Un hombre buscado en la Cordillera

En paralelo, la Policía de Neuquén emitió el pedido para ubicar a Luis Enrique Saavedra, de nacionalidad argentina y de 38 años de edad.

Según la información aportada, tiene contextura física robusta, una altura de 1,72 metros, tez blanca, cabellos largos oscuros y ojos color marrones.

Saavedra fue visto por última vez el 30 de julio en el barrio Jazmín en la calle Los Radales n° 58 de San Martín de los Andes. Al momento de ausentarse vestía campera negra, pantalón de jean y zapatillas negras.

Las autoridades dispusieron como número de contacto para aportar información el (2972) 423-041 de la Comisaría 43, unidad policial interviniente.

Buscan a una joven en Rincón de los Sauces

A su vez, la Policía busca a Rocío Esperanza Sagardoy, una joven de 24 años de la localidad de Rincón de los Sauces.

La misma es de nacionalidad argentina y posee contextura física delgada, altura de 1,63 metros. Asimismo, es de tez trigueña, ojos marrones y cabello largo color castaño.

Sagardoy fue vista por última vez el pasado 10 de agosto. Por el momento no se informó la vestimenta que utilizaba al momento de ausentarse.

Aquella persona que posea información puede comunicarse con la Fiscalía interviniente, la Oficina de Violencia o la Unidad policial interviniente, en este caso el CENAF N.º 5 al teléfono de contacto: (299) 402-3137.