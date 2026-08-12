Cuti Romero ya habría definido su futuro: cuál será su nuevo equipo

El defensor Cristian "Cuti" Romero es nuevo jugador del Atlético de Madrid , que acordó su llegada desde Tottenham por un paquete de 40 millones de euros, bonos incluidos, y firmará contrato por cinco años , según informaron los periodistas Gastón Edul y el especialista en mercado de pases Fabrizio Romano .

El defensor campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 dejará Inglaterra después de varias temporadas para convertirse en uno de los refuerzos del equipo dirigido por Diego Simeone .

El "Colchonero" había intentado contratar al zaguero argentino en anteriores mercados de pases y estuvo cerca de concretar su incorporación, aunque Tottenham logró retenerlo. Esta vez, las negociaciones llegaron a buen puerto y el conjunto inglés aceptó desprenderse de una de sus principales figuras defensivas, mientras que Romero se comprometió por cinco temporadas con el equipo madrileño.

Surgido de Belgrano, el defensor llegó al fútbol europeo luego de destacarse en Argentina y continuó su carrera en Italia, donde pasó por Genoa y Atalanta, antes de desembarcar en Inglaterra. En Tottenham se consolidó como titular y alcanzó un lugar de referencia dentro del plantel, además de convertirse en uno de los centrales argentinos más importantes del fútbol europeo.

Ahora, el "Cuti" afrontará una nueva etapa en España y será dirigido por Simeone, otro referente del fútbol argentino. Su llegada representa además un refuerzo de jerarquía para una defensa que históricamente fue una de las principales fortalezas del Atlético de Madrid.

Romero tendrá el desafío de adaptarse rápidamente al fútbol español y a las exigencias del "Cholo", mientras el Atlético suma finalmente a un jugador que había buscado durante varios mercados. El campeón del mundo deja Tottenham y se muda a Madrid para continuar su carrera en una de las principales ligas de Europa.

Mientras, sigue el conflicto entre Julián Álvarez y Atlético de Madrid

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego 'Cholo' Simeone, y Julián Álvarez, tuvieron una conversación de unos diez minutos antes del entrenamiento del miércoles en lo que fue su primer encuentro desde que el delantero argentino manifestase su deseo de abandonar el club Colchonero durante el pasado Mundial 2026.

La charla tuvo lugar en una sala de las instalaciones del Cerro del Espino (la ciudad deportiva de Atlético de Madrid) y, según las fuentes, Julián insistió a Simeone en su deseo de abandonar el club. Atlético rechazó hace semanas una oferta de unos 100 millones de euros procedente de Barcelona por el argentino y antes había hecho lo mismo con una de 150 de Real Madrid.

Cómo fue la charla de Julián Álvarez con el Cholo Simeone en la que le comunicó su intención de irse.

Desde el Atlético de Madrid, han valorado positivamente el encuentro y lo tildan de “algo normal” después de lo acontecido este verano. Mientras tanto, desde el entorno de Julián todavía esperan a que haya un cambio de postura del club a final del mercado.

Fuentes de Barcelona insisten en que Julián sigue siendo la prioridad de Hansi Flick para sustituir a Robert Lewandowski y en el club catalán estaban esperando al encuentro entre Simeone y el delantero para hacer otro movimiento. Ese encuentro tuvo finalmente lugar el miércoles y, según las fuentes, estuvo motivado por el deseo del delantero argentino de explicar “en primera persona” su sentir al entrenador colchonero.

Según fuentes, e información recogida por la ESPN, el delantero está preocupado por el revuelo mediático que hay en torno a su caso. Simeone entendió la situación y en todo momento se mostró cercano y directo.