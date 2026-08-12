La vieja declaración de Tevez que se hizo viral tras la carta de despedida de Messi a su papá

En las redes sociales se hicieron eco en la similitud de ambas declaraciones luego del fallecimiento de sus padres.

La carta de despedida que Lionel Messi le dedicó a su papá Jorge , fallecido a los 68 años, hizo que muchos hinchas recordaran una vieja declaración de Carlos Tevez sobre Don Segundo . El paralelismo apareció por una misma idea de fondo: la pérdida del padre como un golpe capaz de cambiar incluso la motivación para seguir jugando al fútbol.

En su mensaje, Messi habló del dolor por no volver a compartir charlas, partidos y momentos con Jorge. “Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más”, escribió el capitán argentino.

El punto que más llamó la atención fue cuando Leo puso en duda su futuro como futbolista. “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”, expresó. También recordó el rol de su padre desde sus primeros pasos: “Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí...”.

La similitud con la declaración de Carlos Tevez

Esa frase fue comparada con lo que Tevez había dicho tiempo atrás en una entrevista con Alejandro Fantino, en Animales Sueltos, al hablar de la muerte de su papá. “Lo sufrimos muchísimo. El último año mío jugando fue muy duro porque él tenía muerte cerebral, la pasé mal. Un día me levanté y dije, ‘no juego más’”, contó el Apache sobre el tramo final de su carrera.

Luego, Tevez explicó ante su familia cuál había sido el motivo más profundo de su retiro. “Dejé de jugar porque perdí a mi fan número uno”, reveló. Esa definición volvió a circular en redes por su parecido emocional con el mensaje de Messi, que también describió a su padre como una presencia decisiva a la hora de salir a la cancha.

“Tévez”:

Porque cuando murió su padre dejó el futbol: “Murió mi fan N1” pic.twitter.com/zCIooNYfCH — Es tendencia en (@EsTendenciaEnX) August 8, 2026

En su carta, Messi también vinculó el último Mundial con el deseo de que Jorge pudiera verlo jugar. “Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste”, escribió. Y agregó: “Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad”.

El cruce entre estas dos declaraciones no pasó por una frase idéntica, sino por la sensación compartida de perder a la persona que miraba cada partido desde un lugar único. Más allá de las diferencias entre ambas historias, el punto en común fue claro: tanto Tevez como Messi hablaron de sus padres como mucho más que acompañantes. Fueron impulso, sostén y referencia. Por eso, el viejo testimonio del Apache volvió a tomar fuerza después de las palabras de Leo, en un momento en el que el fútbol quedó atravesado por una pérdida personal enorme.