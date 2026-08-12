El impensado gesto de Cristiano Ronaldo tras la despedida Messi a su papá

Luego del fallecimiento de Jorge, el portugués le dedicó un mensaje a su colega, con el que compitió toda la vida.

Las expresiones de apoyo desde el mundo del fútbol comenzaron a aparecer rápidamente luego de la emotiva despedida de Lionel Messi a su padre, Jorge , tras conocerse su fallecimiento.

Uno de los primeros en acompañar públicamente al capitán de la Selección argentina fue Cristiano Ronaldo , quien dejó un mensaje en la publicación realizada por el rosarino para transmitirle sus condolencias.

El delantero portugués recurrió a los comentarios de la red social para hacerle llegar su respaldo a Messi en este difícil momento familiar. “Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza” , escribió el futbolista de Al-Nassr.

La reacción de Ronaldo generó una importante repercusión entre los usuarios de las redes sociales. Los seguidores de ambos jugadores destacaron especialmente el respeto y la empatía que los dos máximos referentes del fútbol de las últimas décadas demostraron en distintas oportunidades, pese a la histórica rivalidad deportiva que protagonizaron.

Luego de permanecer tres días en Rosario, donde acompañó a sus familiares durante la despedida de su padre, Lionel Messi regresó este miércoles a Estados Unidos.

El futbolista de Inter Miami llegó durante las primeras horas del día a Florida para volver a entrenarse junto al plantel de Las Garzas. El equipo tiene por delante esta noche un importante partido ante León de México por la Leagues Cup.

De todos modos, el cuerpo técnico le dio al argentino la posibilidad de decidir si participará o no del encuentro, teniendo en cuenta el reciente fallecimiento de su padre y los días que pasó junto a su familia en Rosario.

Leo aterrizó este miércoles en Estados Unidos, luego de permanecer tres días en Rosario, provincia de Santa Fe, para acompañar a sus familiares en el último adiós a su padre Jorge.

El rosarino emprendió el vuelo durante la noche del martes desde su ciudad natal junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, con destino al aeropuerto de Fort Lauderdale.

Durante su estadía en el país, el referente de la Selección argentina estuvo en su residencia de Funes en estricto hermetismo. Tras la triste noticia del fallecimiento de su padre a los 68 años acontecida el último sábado, sus familiares y allegados brindaron sus respetos en una ceremonia íntima realizada el domingo bajo un operativo de seguridad para preservar la privacidad de la dinastía Messi.

La decisión sobre su retorno a la actividad oficial

Con el arribo del capitán argentino a Miami, la atención se traslada ahora al plano competitivo del Inter Miami. Las “Garzas” disputará este miércoles por la noche un compromiso decisivo frente a León de México en el marco de la Leagues Cup.

Si bien la participación del rosarino no se encuentra confirmada desde el arranque, el cuerpo técnico de Guillermo Hoyos le otorgó libertad absoluta para que sea el quien defina cuándo quiere estar de vuelta en un campo de juego. De no sumar minutos en el certamen continental, se prevé que Messi acompañe a sus compañeros desde uno de los palcos del estadio.