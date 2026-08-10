Sorpresa: Julián Alvarez volvió a entrenar en el Atlético Madrid y lució un tremendo cambio de look

El jugador de la Selección argentina volvió a entrenar con su club en medio de la guerra fría con el Barcelona por el interés en el jugador. Qué cambió.

Algunos jugadores de la Selección argentina empiezan a regresar a sus clubes, o llegan a sus nuevos destinos como Thiago Almada que pasó a ser jugador de River , para continuar con los objetivos a nivel clubes. Este lunes fue Julián Alvarez una de las figuras que generó sorpresa por dos motivos: su vuelta al Atlético de Madrid y un cambio de look que no pasó desapercibido.

A su vez, el elenco madrileño sorprendió con un particular posteo que llamó la atención en medio de la guerra fría con Barcelona que busca imperiosamente al delantero de la Scaloneta.

Por la mañana, el Colchonero compartió imágenes de los jugadores que regresaron a los entrenamientos del equipo: Marcos Llorente, Álex Baena, Juan Musso y el propio Alvarez , vistiendo la camiseta de entrenamiento del club y realizando ejercicios. No fue una publicación más, sino que se trata de una aparición en las redes sociales a semanas de haber sido excluido de la presentación de camisetas tras sus declaraciones en medio del Mundial 2026.

Si bien el jugador tiene como principal deseo emigrar al club blaugrana, las negociaciones no avanzan y desde su actual club no ven como una posibilidad real el traspaso a pesar de haber recibido ofertas contundentes. Con este panorama, parecería que a pesar del deseo de cambiar de aire, seguirá en el club.

Marcos Llorente, Álex Baena, Julián Alvarez y Juan Musso regresan a los entrenamientos. En los próximos días realizarán un plan específico de trabajo antes de unirse con el grupo.



https://t.co/hV7gbWQom8 pic.twitter.com/P932FFBoJC — Atlético de Madrid (@Atleti) August 10, 2026

El cambio de look

Si bien la aparición fue toda una sorpresa y da indicios de cómo serán los pasos a futuro de uno de los delanteros más buscados en la elite del fútbol mundial, también fue objeto de análisis su llamativo look. Es que en su vuelta a los entrenamientos tras el descanso que tuvo luego de haber disputado la final del Mundial 2026, mostró sus rulos característicos pero acompañados por una barba en crecimiento que no suele utilizar. Se trataría de una nueva apuesta en la que iniciaría un nuevo camino en el colchonero.

Atlético Madrid prepara una oferta imponente para contratar al Cuti Romero y podría ser compañero de Julián

Medios españoles lo dejaron en claro: un gigante de España va a la carga del Cuti Romero a pesar de los rumores que lo involucraban con el Inter de Milán de Italia. Este miércoles la noticia hizo ruido a nivel mundial debido a que con el paso de las horas se estaría cocinando una oferta imponente para que el defensor que actualmente juega en el Tottenham de Inglaterra, pase a un club importante de Europa.

Cuál es el club que está interesado en Romero

Según trascendió por medios españoles como Diario Marca, el Atlético Madrid tiene claro que el objetivo es fichar al central que consiguió la Copa del Mundo en 2022 con la Selección argentina. Desde hace tiempo que el colchonero quiere al jugador, pero esta vez, el club acelerará con una oferta imponente para lograr uno de sus sueños.

Según dio a conocer el mismo medio, el club que tiene como director técnico a Diego Simeone prepararía una oferta de alrededor de 30 millones para acercársela al elenco inglés. A su vez, Atlético tendría un punto a favor debido a que sería un deseo del jugador pasar al elenco español.

Cabe recordar que fue uno de los deseos del entrenador incluso en el mercado de pases anterior, pero las negociaciones e frustraron luego de que el club no quiera pagar cerca de 55 millones que pedían los Spurs para negociar.

La cláusula que habría puesto el defensor en su renovación con el Tottenham

En el contrato donde renovó el vínculo hasta 2029, el jugador habría puesto una cláusula especial por un posible contacto de los tres grandes de La Liga. Ante esta situación, las negociaciones podrían facilitarse.