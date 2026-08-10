Alianza de Cutral Co se destapó y volvió a ser el más campeón de Lifune

Con el título logrado el último domingo en el Oficial, el Gallo de Cutral Co volvió a ocupar el lugar de privilegio de la historia.

En diciembre pasado, Alianza de Cutral Co cortó una racha de 14 años sin títulos y varias finales perdidas en forma consecutiva. Esa consagración le permitió alcanzar nuevamente a Independiente de Neuquén como los más ganadores de la historia de Lifune . Con el envión y bajo el mando d e Jorge Lencina , el Gallo volvió a gritar "campeón" con su goleada 4 a 2 sobre Patagonia en el estadio Álvaro Pedro Ducás.

Alianza logró el título de forma anticipada. El conjunto del Pulpo Lencina llegó a la última jornada con una ventaja de ocho unidades sobre su escolta, San Patricio del Chañar , cuando restaban nueve puntos en disputa.

Con la chance de definir por sus propios medios, el Gallo no desaprovechó la oportunidad.

Fotos: Prensa Lifune

El Celeste arrancó el partido con todo y se adelantó en el marcador a los 10 minutos de juego. Alexis Sánchez, desde el suelo, habilitó a Alejandro Díaz, quien definió con serenidad ante la salida del arquero visitante Martín Rosasco.

El propio Díaz pudo haber aumentado la diferencia cuando quedó solo frente al arco por el segundo palo, pero su remate no fue preciso y la defensa alcanzó a despejar sobre la línea. Más tarde, Rosasco volvió a responder con una intervención clave, esta vez con la pierna, tras un disparo de Matías Takara.

La insistencia ofensiva de Alianza dio frutos nuevamente a los 39 minutos. Bautista Monteseirin cedió el balón a Alan Gutiérrez, que sacó un potente derechazo cruzado para estirar la ventaja a 2-0. Sin embargo, Patagonia reaccionó antes del descanso y descontó por intermedio de Juan Ignacio Parigiani, quien conectó un zurdazo que venció al arquero local.

En el complemento, el Gallo se encargó de eliminar cualquier atisbo de suspenso. A los 21 minutos, una buena asociación entre Rikemberg y Monteseirin terminó con una pared y la posterior definición de zurda del primero, que estableció el 3-1.

Fotos: Prensa Lifune

Monteseirin, que venía siendo figura, fue expulsado a los 20 minutos del final tras recibir su segunda amarilla.

Pese a la inferioridad numérica, Alianza siguió siendo peligroso y Thiago Lapadu, que había ingresado en el tramo final, sentenció el resultado a los 31 minutos al empujar el balón tras un rebote que le quedó favorable de Rosasco. Patagonia alcanzó a descontar otra vez en los instantes finales, esta vez de penal, a través de Maximiliano Azamé.

Con este panorama, el campeón ya tiene la mira puesta en el Torneo Regional Federal Amateur 2026, cuya edición está prevista para fines de agosto o principios de septiembre.

Fotos: Prensa Lifune

Por otra parte, Independiente cumplió como local en La Chacra y derrotó 2-1 a San Patricio, resultado que le permitió escalar al segundo puesto de la tabla. Los tantos del Rojo fueron obra de Pablo Vergara y de Nahuel Díaz, mientras que Ybarra marcó el descuento para el conjunto naranja.

En la lucha por evitar el descenso, Centenario se llevó un triunfo valioso al imponerse 4-3 frente a Pacífico en el Don Vicente Cónsoli, ubicado en el Gigante del barrio Sarmiento. Con estos tres puntos, el equipo se aleja de la zona caliente y deja prácticamente sentenciado al Decano. En tanto, el otro duelo clave por la permanencia, el que debían disputar Don Bosco de Zapala y Rio Grande, fue postergado.

En el norte de la provincia, Deportivo Rincón no tuvo piedad y goleó 5-1 a Unión Vecinal. Además, Petrolero Argentino dio la nota al vencer como visitante a Maronese por 4-2 en el oeste de la capital neuquina.

La tabla de posiciones del Oficial A quedó conformada de la siguiente manera: Alianza 46 puntos, San Patricio 35, Independiente 35, Petrolero 34, Rincón 30, Vecinal 27, Rio Grande 26, Maronese 23, Patagonia 22, Centenario 22, Don Bosco 17 y Pacífico 13.

La próxima jornada tendrá los siguientes enfrentamientos: Rio Grande vs Alianza, Patagonia vs Maronese, Petrolero vs Rincón, Vecinal vs Independiente, San Patricio vs Pacífico y Don Bosco vs Centenario.