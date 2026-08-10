Un extenista no descartó presentarse como candidato a presidente de Independiente: "Siempre quise ayudar al club"

Un exjugador que consiguió títulos individuales en el circuito ATP y tres en dobles, sumado a un importante Roland Garros conseguido en su carrera, ya habla con distintas organizaciones.

Independiente de Avellaneda tendrá elecciones a finales de este 2026 para definir las autoridades que estarán a cargo del club durante los próximos años. Lo cierto es que el club rojo, destacado por su gran importancia en el fútbol sudamericana por sus logros en su historia, busca dejar atrás años de tristeza y malos manejos que pusieron en problemas a la institución, al punto tal que fue ayudado por un influencer para recaudar dinero y poder pagar deudas.

En la previa al duelo de Independiente ante Platense , donde fue derrotado 1-0 de local en la vuelta de Martín Palermo como entrenador del Calamar, una figura del tenis argentino rompió el silencio y hablo sobre la posibilidad de candidatearse para presidente del rojo.

"Siempre quise ayudar al club". Así respondió Gastón Gaudio , confeso hincha del rojo, cuando un periodista de la página Infierno Rojo le preguntó si sería candidato a presidente del club.

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"Quiero lo que todos quieren: ganar", agregó en su relato y confirmó diálogos con distintos candidatos que podrían presentarse a las elecciones: "Yo hablo con todos, nunca hice política, así que hablo con todos los espacios".

Con esas declaraciones, el ex jugador que logró conseguir un título Roland Garros en 2004, fue capitán del seleccionado argentino en Copa Davis, entre otros roles referidos al tenis, Gaudio podría ser opción en el club.

La curiosa reflexión de Pipo Gorosito tras la derrota de San Lorenzo en el clásico: "Por más que venga Pelé..."

La derrota de San Lorenzo ante Huracán por 2-0 profundizó el complicado comienzo del equipo del Pipo Gorosito en el Torneo Clausura. El doblete de Jordy Caicedo dejó al Ciclón golpeado y último en su zona, mientras el entrenador aprovechó la conferencia posterior para explicar las dificultades que atraviesa el plantel y pedir paciencia para consolidar un equipo que todavía está en formación.

Qué dijo Pipo Gorosito tras una nueva derrota en el clásico

“Cuando nosotros vinimos dijimos que iba a ser difícil, duro. No estoy diciendo nada que yo no haya dicho con anterioridad. Gustar no nos gusta, nos incomoda y mucho la situación en que estamos. En 15 días hemos jugado cuatro partidos. Los resultados no son lo esperado”, explicó Gorosito. El DT remarcó que varios futbolistas llegaron sobre el cierre del mercado y todavía necesitan ponerse a punto para competir al mismo nivel que sus compañeros.

[DEPORTES] "Hace 15 días empezó el campeonato, si no tengo fuerzas en 15 días…": tras la derrota en el clásico contra Huracán, "Pipo" Gorosito explicó que San Lorenzo necesita "tiempo de trabajo" aunque "venga Pelé", y quiere "revertir la situación".

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“Es un momento de estar todos juntos y se va a salir adelante, no tengo duda, pero se necesita tiempo”, sostuvo el entrenador, que también detalló los problemas que tuvo para conformar la defensa. “Blanco había bajado a la reserva. Lo mandamos a llamar. Debutaba hoy. Entonces creíamos protegerlo un poco, porque uno de los fuertes de Huracán es Cortés en el mano a mano”, señaló sobre una de las decisiones que tomó para intentar contener al rival.

La expulsión de Orlando Gill durante el segundo tiempo obligó a realizar nuevas modificaciones e improvisaciones. “Después, el segundo tiempo, improvisamos con la expulsión de Gill, fue el 2 a 0 y tuvimos que improvisar a Córdoba de cuatro, que en un principio habíamos trabajado con el de cuatro, pero es mucho más defensivo que ofensivo”, explicó el estratega, quien también habló de la falta de ritmo de otros jugadores incorporados recientemente.

“Arboleda entrenó la semana pasada dos o tres días. Río exactamente lo mismo. Y necesitan equiparar los trabajos que vienen haciendo el resto de los muchachos. Se necesita tiempo como para amalgamar un equipo. No se hace de un día para el otro”, insistió el técnico. Y agregó: “Nosotros cuando vinimos dijimos y sabíamos que iba a ser difícil y no fue que abrimos el paraguas, porque no, no soy de ser así, pero es la realidad”.

Ante el clima de malestar que se vivió en el Nuevo Gasómetro, el entrenador también pidió que el apoyo se construya desde adentro del campo hacia las tribunas. “Tenemos nosotros de adentro de la cancha contagiar al de afuera. No siempre que sea el de afuera para adentro, pero se necesita tiempo. El insulto no nos conduce a nada. No es que, por suponer, vos puteás a un jugador y va a jugar mejor. No lo va a hacer mejor”, manifestó.

El entrenador reconoció además que la caída frente al clásico rival tuvo un impacto especial en el grupo. “Dolorosa, con mucho dolor por todo lo que significa para nosotros el clásico rival y más en cualquier cancha, de local o de visitante, es lo mismo, pero en tu casa es cien veces más doloroso todavía”, expresó Gorosito, que de todos modos destacó que el plantel mantiene una actitud positiva en los entrenamientos y que existe voluntad para cambiar el presente.

La frase que sintetizó el pedido de paciencia de Pipo Gorosito

“Es tiempo y tenemos con qué. Necesitamos conformar el equipo. Hay jugadores que llegaron hace cuatro, cinco o seis días, por ahí, no lo sé en este momento exacto. Necesitamos que se conozcan”, explicó. Y completó con una frase que sintetizó su pedido de paciencia: “Por más que venga Pelé, se necesita tiempo de trabajo. Es así de simple la cosa. No es algo tan difícil. Se necesita conocimiento de los jugadores con los compañeros, tiempo de trabajo”.

Con la derrota, el Cuervo quedó último en la Zona A, con apenas tres puntos producto de su victoria ante Gimnasia de Mendoza. El equipo tendrá ahora la oportunidad de reaccionar como local frente a Unión, en una fecha que será importante para el técnico y sus dirigidos. Huracán, en cambio, quedó cuarto en la Zona B y visitará a Sarmiento en la próxima jornada.