El futbolista argentino detenido por el ICE en Estados Unidos será trasladado a una cárcel para inmigrantes

El jugador atraviesa un duro momento luego de ser detenido el pasado jueves. Cuál es la situación y cómo podría resolverse.

Matías Pourrain es futbolista y hace siete años que vive en los Estados Unidos para continuar con su carrera deportiva profesional, donde actualmente juega en el Club de Lyon FC en un historial que también tiene a instituciones nacionales. Desde hace algunos días atraviesa una situación compleja y de tristeza luego de que sea detenido el pasado jueves por el servicio de Inmigración y control de Aduanas de Estados unidos ( ICE ), en el aeropuerto de Fort Lauderdale durante un viaje con su equipo.

Se preparaba para disputar una semifinal nacional en Los Ángeles y terminó siendo detenido por las fuerzas estadounidenses. Con el paso de las horas, la situación se volvió más crítica: se conoció que será trasladado al Centro de Procesamiento Krome de Florida , un espacio de máxima seguridad para migrantes.

Regina de Moraes , la abogada del jugador, dijo: “Matías es víctima de un área gris de la ley de inmigración. No tiene antecedentes criminales, considero que una fianza de cinco mil dólares va a estar bien”.

Según explicó De Moraes, contó que la búsqueda de inmigrantes en vuelos internos “son una práctica reciente que comenzó hace apenas una semana, ampliando significativamente el alcance de las detenciones”.

Cómo fue la detención

En su relato con el canal C5N, la letrada contó detalles sobre el día de la detención: "El plantel ya había superado los controles habituales de seguridad y aguardaba el embarque cuando tres hombres vestidos de civil se acercaron al futbolista”. Luego de contar que lo apartaron del grupo, contó: “Lo que inicialmente parecía una breve verificación terminó convirtiéndose en una detención migratoria”.

“Matías no se resistió, no hubo ningún incidente. Después de unos minutos comenzó a enviar mensajes a sus compañeros avisando que lo estaban deteniendo”, sumó en su relato De Moraes.

El motivo por el que se desencadenó la detención

En su hipótesis de defensa, contó que “Pourrain ingresó a Estados Unidos en 2019 con una visa de turista y posteriormente inició una petición migratoria que aún se encuentra pendiente de resolución”. Sobre eso confirmó que “el trámite nunca fue rechazado y permanece abierto”, pero las fuerzas sostienen que al no estar aprobado, pueden avanzar en la detención.

En un principio el jugador había sido trasladado al centro de procesamiento de ICE ubicado en Miramar, parte del condado de Broward. Luego inició el procedimiento para que sea recibido en el Krome Detention Center, considerado uno de los principales lugares de la detención migratoria del sur de Florida.

La estrategia de la defensa para que sea liberado

El pago de la fianza, uno de los caminos más concretos para que sea liberado: “La fianza mínima es de 1.500 dólares, pero en un caso como el de Matías estimo que podría ubicarse entre 3.000 y 5.000 dólares”, contó sobre la posibilidad, y dejó en claro que es necesario la participación de un ciudadano estadounidense o un residente legal permanente, siempre que un juez de inmigración acepte la medida, para realizar el pago.

Si se otorga la posibilidad de hacer el pago, una vez hecha “Pourrain podría salir del centro de detención en cuestión de horas, aunque su proceso migratorio continuará abierto entre cuatro y cinco años”.