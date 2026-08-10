Fuerte cruce: Ariel Senosiain le puso los puntos a Pablo Lunati por una polémica de River

El reconocido periodista apuntó con dureza contra el exárbitro que es confeso hincha del millonario. El acalorado cruce.

El penal no sancionado por Gariano en la derrota de River ante Tigre que profundizó el mal momento del club generó un sinfín de opiniones que cuestionaron la decisión tomada por la terna arbitral y el VAR. La polémica escaló y en las últimas horas el exárbitro Pablo Lunati explotó en su cuenta personal de X (ex Twitter) por lo ocurrido, pero apuntó principalmente contra un programa televisivo por no hacer mención a lo sucedido.

"Cómo se hacen los boludos también los de Paso a Paso. Ni hablaron del escandaloso penal no cobrado a favor de River en cancha de tigre. Ariel Rodríguez y Ariel Senosiain . Un canal asqueroso que bajan línea a favor de (Claudio) Tapia y la AFA . Nunca hay que olvidarse de estos", cuestionó el exárbitro confeso hincha del millonario, apuntando contra el histórico programa del fútbol argentino y haciendo mención a los conductores del mismo.

Al haber sido mencionado en la publicación y ser atacado en la misma, el periodista no dudó en salirle al cruce y marcarle la cancha con una dura respuesta. "Tranquilo, Pablo ( Lunati ). Debió haber sido penal. No creas a todos de tu condición. Nadie bajó línea de nada. Aunque el canal pueda tener errores como todos; un ejemplo: cuando te contrataron a vos como si hubieras sido confiable", dijo con dureza en forma de respuesta.

Cómo se hacen los boludos también los de @PasoaPaso

Ni hablaron del escandaloso penal no cobrado a favor de River en cancha de tigre. @ArielRodriguez @arielsenosiain

Un canal asqueroso que bajan línea a favor de Tapia y la AFA .

Nunca hay que olvidarse de estos. — Pablo Lunati (@PabloLunati22) August 10, 2026

Polémica: el penal sobre Ángel Correa que el árbitro no cobró y el picante reclamo de Nicolás Otamendi

River y Tigre protagonizaron un primer tiempo cerrado y con pocas situaciones claras en Victoria, pero una acción dentro del área encendió la polémica. Ángel Correa fue derribado por Nahuel Banegas cuando ingresaba al área con una clara posibilidad de quedar frente al arquero, aunque el árbitro Andrés Gariano decidió no sancionar penal.

Cómo fue la jugada en la que River pidió penal

La jugada ocurrió después de los 35 minutos, cuando el campeón del mundo recuperó una pelota en tres cuartos de cancha y combinó con Lucas Beltrán. El delantero recibió nuevamente dentro del área y, cuando se preparaba para definir, recibió un golpe por detrás del lateral izquierdo que lo dejó tendido en el césped.

Atención a esta imagen: ¿era penal contra Correa en Victoria? pic.twitter.com/A6ASnEBus6 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 8, 2026

La reacción de los futbolistas del Millonario fue inmediata. Los jugadores rodearon al árbitro para reclamar la pena máxima, mientras el ex Tigres permanecía en el piso, visiblemente dolorido después del contacto. Sin embargo, Gariano mantuvo su decisión inicial y dejó continuar el partido.

La situación generó todavía más malestar porque el VAR -con Yamil Possi como cabeza- tampoco llamó al colegiado para que revisara la jugada. De esta manera, la decisión de campo quedó firme y los de Núñez no tuvieron la posibilidad de que el juez observara nuevamente el contacto desde las distintas tomas disponibles.

La polémica se produjo en un encuentro en el que al conjunto dirigido por el Chacho Coudet le costaba transformar la posesión en situaciones de peligro. River manejaba la pelota durante buena parte de la etapa inicial, pero volvía a mostrar dificultades para encontrar profundidad y lastimar a un Matador que esperaba ordenado.

De hecho, la primera ocasión clara del encuentro había sido para el Millonario. Francisco Ortega, uno de los flamantes refuerzos de River en este mercado de pases, conectó un cabezazo que obligó a Felipe Zenobio a realizar una buena intervención para evitar la apertura del marcador.

Los de Victoria, por su parte, intentaron aprovechar los espacios y mantener el libreto que suele utilizar bajo la conducción de Diego Dabove. El Matador se replegó y apostó por las transiciones rápidas, aunque también tuvo una oportunidad mediante un tiro libre de Jabes Saralegui que terminó en las manos de Santiago Beltrán tras un leve desvío.

Además, el conjunto local sufrió una baja importante durante los primeros minutos. Gonzalo “Pity” Martínez sintió un pinchazo tras un choque con Lucas Martínez Quarta y debió abandonar el campo antes de los cinco minutos, una situación que obligó a Dabove a realizar una modificación temprana.

El airado reclamo de Nicolás Otamendi tras la falta a Correa

Mientras el partido avanzaba sin goles, la acción protagonizada por Correa se transformó en el principal foco de atención. El delantero había conseguido superar la primera línea defensiva y tenía una posición favorable para definir, por lo que desde River consideraron que el contacto de Banegas era suficiente para sancionar la infracción.

“Escúchame una cosa, ¿todas las veces van a resolver los del VAR tan rápido como hicieron hoy y la otra vez? ¿SON PROFESIONALES O NO?“



Nicolás Otamendi fue a reclamarle a Andrés Gariano porque asegura que debió sancionar penal para River https://t.co/ZZNmdjnUtF pic.twitter.com/kKFRqeT2qX — PaseClave (@paseclave__) August 8, 2026

La protesta continuó durante varios minutos y también alcanzó a Nicolás Otamendi, quien durante el entretiempo cuestionó al árbitro por la decisión tomada. Según trascendió, el defensor le reclamó que revisara la acción y le preguntó: “¿Sos profesional o no? ¡Tenés que revisar!”.