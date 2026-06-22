Bombazo de Julián Álvarez sobre su futuro en medio del Mundial 2026: "Cumplir mi sueño"

El delantero argentino habló tras la victoria de su equipo sobre Austria por la segunda fecha del grupo J.

En medio de la alegría Argentina por lograr la clasificación a 16avos de final del Mundial 2026, una declaración de uno de sus futbolistas principales hace ruido a nivel internacional. Es que tras el 2-0 sobre Austria , con un Lionel Messi goleador y récord, Julián Álvarez respondió sobre su futuro.

El delantero, cuyo pase pertenece al Atlético de Madrid, es uno de los futbolistas más codiciados del mercado de pases. Si bien comenzó como suplente en el actual torneo con su selección, ya sabe lo que es ser campeón del mundo y bicampeón de América.

Con apenas 26 años, está llamado a seguir en la élite y anotando goles importantes. Es sabido el interés del Barcelona por contratarlo y también fue pública una oferta del Real Madrid , que informó que le rechazaron su ofrecimiento, en una movida pocas veces vista de un club que da explicaciones por una negociación que no prosperó.

Algunos rumores en Europa también han vinculado al jugador surgido en River con un posible traspaso a Arsenal o Paris Saint Germain, los últimos dos finalistas de la Champions.

Qué dijo Julián Álvarez

En la zona mixta del estadio de Dallas, la "Araña" declaró: “No es momento para hablar de esto pero tampoco puedo esconderme, trato de ser una persona honesta. Hablé con las personas del Atlético Madrid y creo que lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño”.

Cabe recordar que la cláusula de la recisión de Julián es de 500 millones de euros y que la directiva ya ha mostrado claras intenciones de no venderlo por una cifra menor.

Embed “No es momento para hablar de esto pero tampoco puedo esconderme, trato de ser una persona honesta. Hablé con las personas del Atlético Madrid y creo que lo mejor para todos es una TRANSFERENCIA. Quiero cumplir mi sueño”



La bomba de Julián Álvarez, pidiendo ser transferido pic.twitter.com/plm9bnmKRX — PaseClave (@paseclave__) June 22, 2026

Lo que no queda del todo claro es si Álvarez se refirió al Real Madrid o al Barcelona.

El cordobés tiene contrato vigente con los colchoneros hasta 2030 y está consolidado como una de las figuras de La Liga y de la Selección argentina.

Lo que sí está claro e incluso sorprende por el perfil bajo que siempre ha tenido Julián, es que está presionando para irse del Atlético de Madrid en el corto plazo.

Luego de conocerse la declaración, las redes estallaron en España y hasta circularon videos de hinchas del "Aleti" quemando la "9" de Álvarez.

julian alvarez

Cómo sigue el Mundial para Argentina

Por lo pronto, la selección nacional se medirá ante Jordania, con la clasificación a 16avos de final de la Copa del Mundo ya asegurada, el próximo sábado desde las 23:00 (hora argentina) para conocer si accede a dicha instancia como primera de grupo.

Actualmente, el elenco comandado por Lionel Scaloni mantiene puntaje perfecto -dos victorias en dos encuentros y sin recibir goles- gracias a la presencia de Lionel Messi, quien anotó los cinco tantos de la “Albiceleste” en el certamen hasta el momento. El rival del seleccionado nacional saldrá de la zona que integran España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.