Mundial 2026, EN VIVO: todo lo que tenés que saber del segundo día y las novedades de la Selección Argentina

El Mundial 2026 vive este viernes 12 de junio una jornada cargada, con el debut de los dos países anfitriones que todavía no habían entrado en escena: Canadá y Estados Unidos. El día tendrá, además, la ceremonia inaugural en Toronto.
La presencia argentina en Paraguay
De los 26 convocados por Gustavo Alfaro, hay tres que nacieron en la Argentina y se nacionalizaron paraguayos. Una vía que el seleccionado guaraní transita desde hace décadas.
Entre los nacidos en Argentina figuran el lateral Juan José Cáceres, el volante Andrés Cubas y el enganche Alejandro "Kaku" Romero Gamarra. Los tres son fijos en los planes de Alfaro.
El antecedente es histórico. Roberto "Toro" Acuña, nacido en la Argentina, disputó tres mundiales con Paraguay; años después, Lucas Barrios siguió el mismo camino. La Albirroja convirtió esa identidad compartida en una marca propia.
Además, son varios los paraguayos que hoy militan en la Liga Profesional argentina. El arquero Orlando Gill (San Lorenzo), Alex Arce (Independiente Rivadavia) y Gabriel Ávalos (Independiente); además de Matías Galarza Fonda, de reciente paso por Talleres y River. También hay algunos que se quedaron en la puerta como Agustín Sandez y Ronaldo Martínez y otros viejos conocidos como Gustavo Gómez y Junior Alonso.
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