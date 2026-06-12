Mundial 2026: por qué República Checa cambió su nombre a Chequia

La FIFA y la UEFA ya lo nombran Chequia, pero el cambio no es nuevo: nació tras la disolución de Checoslovaquia. Los motivos detrás de la decisión.

Chequia debutó este jueves en el Mundial 2026 con una derrota ante Corea del Sur, luego de 20 años de ausencia en esta competencia. Su participación instaló una fuerte duda: por qué cambió su denominación respecto de la copa del 2006 en la que presentó figuras como Pavel Nedvd, Tomáš Rosický y Milan Baroš.

Desde 2016, el país centroeuropeo adoptó de manera oficial dos denominaciones. República Checa quedó reservada para documentos, tratados y asuntos diplomáticos, mientras que Chequia se impuso para el uso cotidiano, el comercio, el turismo y, sobre todo, el deporte.

El cambio no fue improvisado. El gobierno solicitó formalmente ante la ONU el registro de la versión corta del nombre, con la idea de simplificar la identidad nacional y posicionarla mejor como marca país en el escenario internacional.

rep checa El equipo de Chequia en el Mundial 2006.

La lógica es la misma que aplican otras naciones. Francia es, en rigor, la República Francesa, y México figura como Estados Unidos Mexicanos en sus documentos oficiales. Pocos los nombran así en la conversación diaria.

De Checoslovaquia a Chequia: una identidad en disputa

Para entender el nombre hay que mirar atrás. El Estado se consolidó el 1 de enero de 1993, tras la disolución pacífica de Checoslovaquia, que había existido desde 1918. Ese proceso se conoce como el Divorcio de Terciopelo.

De aquella separación surgieron dos países soberanos: la actual Chequia y Eslovaquia. Desde entonces, cada uno buscó afianzar su propia identidad frente al mundo, y el término Chequia ya circulaba como alternativa en los años 90.

La región arrastra siglos de denominaciones. Históricamente fue conocida como Bohemia, y su nombre oficial deriva de echy y del etnónimo de las tribus eslavas que poblaron el territorio. Praga es, desde siempre, su capital.

CHEQUIA

El argumento central de las autoridades fue de imagen. Consideraron que República Checa resultaba largo y poco práctico para competir como marca país, y que una versión breve facilitaría su recordación en el turismo, el comercio y la comunicación global.

La adopción, de todos modos, fue gradual. Aunque los organismos internacionales ya reconocen Chequia, su uso todavía convive con el nombre largo en buena parte de la prensa, los mapas escolares y la documentación de cada país.

El deporte fue el gran impulsor del nuevo nombre. En los Juegos Olímpicos de París 2024 ya compitió el Team Czechia, y la Eurocopa 2024 consolidó el uso de Chequia en relatos y transmisiones.

La medida generó un efecto colateral en las redacciones deportivas. En los documentos oficiales de la FIFA el seleccionado aparece como Chequia, lo que obliga a relatores y cronistas a ajustar la forma en que nombran al rival durante el certamen.

Para el Mundial 2026, la FIFA inscribió al seleccionado como Chequia. El equipo integra el Grupo A junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur, y llegó a la cita tras superar el repechaje europeo que dio inicio a la competencia este jueves.