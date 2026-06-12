Corea del Sur se lo dio vuelta a Chequia: qué partidos habrá el viernes en el Mundial 2026

En la noche del jueves, los asiáticos revirtieron el marcador ante los europeos y lideran el grupo A junto a México.

En el segundo partido del Mundial 2026 , Corea del Sur derrotó a Chequia por 2 a 1. Con ese resultado, alcanzó a México con tres puntos y ambos mandan en el grupo A, que completa Sudáfrica.

Luego de un primer tiempo bastante aburrido, el equipo europeo se puso al frente por el cabezazo de Ladislav Krejí, tras un lateral desde la derecha.

Sin embargo, pese a estar abajo en el marcador, Corea pudo plasmar en el arco rival la leve superioridad futbolística ante un rival que tiró muchos pelotazos y apostó solo por el juego aéreo.

Tras un pase profundo, Hwang In-beom enganchó ante el defensor que lo marcaba y también dejó pagando al arquero, para luego picarla con mucha calidad.

Embed COREA DEL SUR MARCÓ EL EMPATE



Hwang In-beom amagó a Kovar en el área grande y marcó el 1-1 ante República Checa.#MundialEnDSPORTS | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/zNCeuqLhMG — DSPORTS (@DSports) June 12, 2026

Luego vino el gol bien anulado por fuera de juego a Souek, de Chequia, que convirtió con otro cabezazo tras un centro desde la izquierda. La pelota parada fue la única forma de generar peligro para los europeos.

Pasando los 34', llegó el resultado justo: Oh Hyeon-gyu llegó por el medio del área y la mandó a guardar tras el centro de Hwang In-beom. Así, el delantero marcó el 2-1 para los Tigres de Oriente ante República Checa en Guadalajara.

Embed ¡COREA DEL SUR LO DIO VUELTA!



Oh Hyeon-gyu tomó el centro de Hwang In-beom y marcó el 2-1 para los Tigres de Oriente ante República Checa en Guadalajara.#MundialEnDSPORTS | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/SZXPdgdzsV — DSPORTS (@DSports) June 12, 2026

En los últimos minutos, Chequia estuvo muy cerca de empatarlo.

A los 37', un nuevo lateral al área de Coufal llegó al segundo palo para permitir el zurdazo bajo del atacante Adam Hlozek, que fue detenido por Seung-Gyu Kim.

El conjunto europeo tuvo una buena llegada en el segundo minuto de descuento, con un centro desde la derecha que fue rematado de primera por el volante Michael Sadilek, que cruzó un derechazo rasante, el cual fue detenido por Seung-Gyu Kim con una gran estirada.

Con el triunfo, en un partido disputado en el estadio Chivas, en México, el equipo que capitanea el delantero Heung-Min Son quedó en el segundo lugar del grupo A, con tres puntos, mientras que los checos quedaron en el tercer puesto, sin unidades.

En la próxima jornada, el conjunto surcoreano será rival de México, el jueves 18 de junio a las 22:00, mientras que el equipo que dirige el entrenador Miroslav Koubek, actualmente el más longevo en la historia de los mundiales, jugará ante Sudáfrica el mismo día, desde las 13:00 (ambos en horario argentino).

Cómo sigue el Mundial 2026

Este viernes continuará la acción con los partidos del grupo B y D.

El primero será a las 16 de nuestro país, cuando Canadá reciba a Bosnia en el Toronto Stadium. En esa zona B están Qatar y Suiza, que jugarán el sábado.

A partir de las 22 llegará el turno para Estados Unidos y Paraguay, que se enfrentarán en el Sofi Stadium de Los Ángeles por el grupo D, que es completado por Turquía y Australia, que jugarán en la noche del sábado estadounidense y la madrugada argentina.