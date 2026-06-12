Raúl Jiménez: de la fractura de cráneo al gol soñado en el debut de México en el Mundial 2026

El delantero marcó de cabeza en el 2-0 ante Sudáfrica, en un Estadio Azteca repleto. Le dedicó el gol a su padre, fallecido hace tres meses.

Raúl Jiménez esperó toda su carrera para vivir un momento así. El delantero mexicano convirtió de cabeza el 2-0 ante Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026 , disputado en un Estadio Azteca colmado por 80.000 espectadores. Fue su primer gol en un Mundial , tras cuatro participaciones.

Después de empujar la pelota al fondo del arco, Jiménez corrió hacia el sector donde estaba su familia, formó un corazón con las manos y señaló al cielo. Las lágrimas llegaron enseguida, entre los abrazos de sus compañeros y la ovación de la tribuna.

El gol tuvo una dedicatoria precisa: su padre, fallecido hace tres meses . Se lo había prometido. De los más de 200 tantos que marcó como profesional, dijo, fue el más anhelado.

La historia detrás del festejo explica la emoción. En noviembre de 2020, Jiménez sufrió una fractura de cráneo en un choque de cabezas con el brasileño David Luiz, en un duelo entre Wolverhampton y Arsenal por la Premier League. Quedó inconsciente, con una hemorragia cerebral, y estuvo alejado del fútbol durante un año.

Embed ¡¡LA EMOCIÓN DE CONVERTIR EN UNA COPA DEL MUNDO EN SU CASA!! Raúl Jiménez metió el cabezazo para el 2-0 vs. Sudáfrica y que lo festeje hasta Canelo en el Azteca.



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"No recuerdo nada de ese día, sólo que llegamos al estadio", recordó sobre aquel episodio. La cicatriz que le quedó es permanente y la disimula debajo de la vincha que usa para jugar. Tiene, además, una placa de titanio en la cabeza.

El gol soñado de Raúl Jiménez en el Mundial 2026

Con esa misma parte del cuerpo definió ante Sudáfrica. El número 9 fue el jugador que más exigió al arquero Ronwen Williams y selló el triunfo que dejó a México arriba en el Grupo A, en casa.

"Tuvo una situación personal que quizá lo motivó doblemente y encima anotó un gol. Fue un día redondo para él", destacó el entrenador Javier Aguirre, que lo eligió como titular.

Jiménez es el segundo máximo goleador en la historia de la selección mexicana, con 46 tantos, los mismos que Jared Borgetti. Quedó a seis del récord de 52 que ostenta Javier "Chicharito" Hernández. Nunca antes había marcado en una Copa del Mundo, pese a haber integrado los planteles de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Su carrera arrancó en América, donde debutó en 2011. Un año después fue parte del seleccionado que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. En 2014 lo convocó Diego Simeone y el Atlético de Madrid pagó 10,5 millones de euros por su pase.

RAUL GIMENEZ

Más tarde llegaron un paso breve por Benfica y su explosión goleadora en Inglaterra, primero en Wolverhampton y luego en Fulham, club del que se despidió con 31 gritos. Tras el Mundial, volverá a los Wolves para intentar devolverlos a la máxima categoría.

En Qatar 2022, todavía sin recuperar su mejor nivel tras la lesión, había recibido duras críticas. Esta vez, el desenlace fue otro. "Siempre había estado a la sombra de algún otro y hoy es titular de este equipo: se lo ha ganado a pulso", resumió Aguirre.

A los 35 años, con una placa de titanio y la promesa cumplida, Raúl Jiménez cerró el círculo en el estadio donde todo había empezado a soñarse.