Mundial 2026: el llanto de un futbolista de Paraguay y la reacción de Gustavo Alfaro

El mediocampista del Brighton se quebró en la conferencia previa al debut ante Estados Unidos. La frase con la que el DT lo contuvo se volvió viral.

La imagen recorrió el continente a un día del debut. Diego Gómez , mediocampista de la selección de Paraguay , no pudo contener las lágrimas en la conferencia de prensa previa al estreno en el Mundial 2026 . Habló de lo que significa volver a una Copa del Mundo y la voz se le quebró antes de terminar la frase.

La escena ocurrió en la antesala del partido ante Estados Unidos, en una sala con grabadores en alto y cámaras encendidas. La rutina de preguntas y respuestas se interrumpió cuando el volante del Brighton intentó explicar la dimensión del momento para su país.

A su lado estaba Gustavo Alfaro , el entrenador argentino que condujo a la Albirroja de regreso a un Mundial tras 16 años. No necesitó mucho: un gesto, una pausa y una frase que sintetizó el estado de ánimo del plantel: "Esto es lo que sentimos todos".

La emoción de Diego Gómez en la previa del Mundial 2026

Gómez tardó unos segundos en recomponerse. Cuando lo logró, dirigió sus palabras directamente al entrenador. Lo definió como un "profe magnífico", le agradeció la confianza y destacó el abrazo que, dijo, Alfaro le dio a toda su familia durante el proceso.

"Gracias a él pudimos lograrlo otra vez", cerró el mediocampista. La frase no fue un elogio protocolar: resumió el camino de una selección que había quedado afuera de tres mundiales seguidos y que ahora vuelve a la cita más grande.

El llanto de Gómez condensó una espera de 16 años. La última vez que Paraguay jugó un Mundial fue en Sudáfrica 2010, cuando llegó a cuartos de final y cayó ante España, el futuro campeón. Desde entonces, tres ediciones seguidas mirando desde afuera.

Embed ASÍ LO SIENTE PARAGUAY: DIEGO GÓMEZ no ocultó su emoción un día antes del debut de la Albirroja en la Copa del Mundo y no pudo contener las lágrimas.



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El recorrido del jugador explica parte de esa carga emotiva. Surgido en Lanús, con paso por Inter Miami antes de recalar en la Premier League, el volante se transformó en una de las piezas de confianza de Alfaro en el mediocampo.

El propio DT lo había elogiado minutos antes. Aseguró que Gómez y Damián Bobadilla "cubren todo el campo" y los definió como "todocampistas", capaces de sostener al equipo de área a área.

Alfaro también puso en palabras el clima interno del grupo. Sostuvo que en el plantel "se perciben los sentimientos" de los jugadores y advirtió que mucha gente desconoce "la lucha de cada uno" para llegar hasta acá.

Esa idea atraviesa su discurso. "A nosotros nos moviliza la ilusión. No una expectativa", repitió en la previa, en una distinción que viene sosteniendo desde la clasificación.