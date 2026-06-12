"Va a ser la gran decepción": la fuerte frase de un exjugador histórico contra la Selección argentina

Un jugador que jugó en la selección de su país apuntó sin escrúpulos sobre los dirigidos por Lionel Scaloni en el mundial 2026.

Entre las 48 selecciones que participan del Mundial 2026 , ya inaugurada este jueves 11 de junio en México , las mayores miradas estarán puestas en la Selección argentina por ser la defensora del título. Inevitablemente, el rendimiento del actual seleccionado, que tiene una importante base al anterior certamen ecuménico, es comparado con lo hecho anteriormente y es por eso que varias figuras del deporte se animan a lanzar sus teorías sobre cómo le irá a la Scaloneta.

Algunas buenas, otras no tantas. Lo cierto es que hace algunas horas una exfigura de una importante Selección que ha mantenido una rivalidad histórica con el seleccionado argentino fue durísimo con su predicción sobre cómo será el rendimiento del campeón del mundo en el certamen ecuménico que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá.

Fue el exjugador chileno Patricio Yáñez quien analizó el rendimiento del equipo que tiene como capitán y será liderado futbolísticamente por Lionel Messi . Lejos de los elogios, fue durísimo al hablar de cómo le irá.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dataref_ar/status/2065262501466435715&partner=&hide_thread=false “ARGENTINA VA A SER LA GRAN DECEPCIÓN DEL MUNDIAL”



La opinión de Patricio Yáñez, ex jugador de la Selección de Chile:



“Argentina va a ser la gran decepción. Son los actuales campeones del mundo, pero no creo que lleguen alto. Yo lo digo porque futbolísticamente hay otras… pic.twitter.com/xl6I6ksXKL — dataref (@dataref_ar) June 12, 2026

“Para mí va a ser la gran decepción porque son los actuales campeones del mundo, no creo que llegue alto Argentina”, dijo en Radio Agricultura y sumó: "Lo digo por una cuestión que hay otras selecciones mejores, no digo que ojalá que se vayan, no tengo mala onda con Argentina”.

Para cerrar su exposición, el exjugador de la Selección de Chile, con paso por Colo Colo y pasado en Europa dijo: “Pueden pasar un par de etapas, pero no van a llegar a la final”.

Un jugador de Argelia le puso picante a la previa con Argentina con una frase contra Messi: qué dijo

La Selección argentina se prepara para el debut mundialista pactado para el martes 16 de junio ante Argelia, un seleccionado que buscará la hazaña como lo hizo Arabia Saudita en la Copa del Mundo 2022 que consiguió una victoria inesperada por 2-1 en el debut de esa edición.

Con el antecedente cercano, los argelinos se empoderaron de confianza al punto tal que un jugador lanzó una frase particular con la que provocaron a los campeones del mundo. En la llegada a Estados Unidos, un joven futbolista le mojó la oreja al equipo que capitanea Lionel Messi.

Qué dijeron

“Le ganaremos a Messi, si Dios quiere. Tenemos que hacer un buen Mundial, y el primer partido contra Argentina es muy importante”, dijo sin escrúpulos el joven jugador Ibrahim Maza, una de las mayores promesas del plantel argelino. A su vez, el futbolista de 20 años sumó: “Ellos provocan mucho, pero tenemos que ponerle ganas al partido, jugar con cabeza y ver qué pasa. Si Dios quiere lo haremos bien y le ganaremos a Messi”.

Mahrez Argelia

Sin embargo, el ex Manchester City y capitán del combinado africano Riyad Mahrez, palpitó el duelo con el campeón defensor: “Lo afrontaremos como a cualquier otro partido. Todavía tenemos una semana para prepararnos adecuadamente, pero ya estamos listos. La verdad no sé si hay tantas expectativas, pero trataremos de hacerlo de la mejor manera para que en nuestro país estén orgullosos”.

Los partidos de Argelia en la Copa del Mundo

16/06 22:00 Argentina vs. Argelia

23/06 00:00 Jordania vs. Argelia

27/06 23:00 Argelia vs. Austria