Mundial 2026: los 2 partidos imperdibles que se jugarán este viernes 12-6

El segundo día de la Copa del Mundo 2026 tendrá el debut de otros dos anfitriones y la primera presentación de una selección sudamericana. La presencia argentina.

Tras del Mundial 2026 , la copa tendrá su segunda jornada el viernes 12 de junio con el debut de los otros dos anfitriones y la presentación de la primera selección sudamericana. En primer lugar y con arbitraje del argentino Facundo Tello , Canadá se enfrentará en su casa a Bosnia y Herzegovina , marcando el inicio del Grupo B.

En el siguiente turno, habrá duelo de entrenadores argentinos : la Estados Unidos de Mauricio Pochettin o será local en California ante la dura Paraguay de Gustavo Alfaro , en un encuentro que abrirá el Grupo D , que también integran Australia y Turquía .

En la que será su tercera participación en una Copa del Mundo, el conjunto canadiense buscará quebrar su racha negra : nunca ganó un partido en el torneo ni logró avanzar de la primera ronda. Para lograrlo, será clave iniciar su camino con el pie derecho. Uno de los desafíos que deberá superar es la ausencia de su máxima figura, Alphonso Davies. El lateral izquierdo del Bayern Múnich se recupera de un desgarro y está descartado para el partido inaugural. De hecho, su presencia en el resto de la competencia también es una incógnita.

italia bosnia partido repechaje Bosnia llegó al Mundial tras dar el golpe y eliminar a Italia en el repechaje europeo.

Bosnia, en tanto, viene de dar un batacazo histórico en las Eliminatorias europeas, al clasificar venciendo por penales a Italia en el repechaje. Con el veterano delantero Edin Dzeko como principal referente, “Los Dragones” vuelven a jugar una copa del mundo después de 12 años, tras su única participación en Brasil 2014.

Ficha del partido:

Fecha 1 del Grupo B

del Día y horario : viernes 12 de junio a las 16:00 (hora de Argentina)

: viernes 12 de junio a las 16:00 (hora de Argentina) Estadio : Toronto Stadium (Canadá)

: Toronto Stadium (Canadá) Árbitro: Facundo Tello (de Argentina)

Posibles formaciones:

Canadá (4-2-2-2): Maxime Crépeau; Richie Laryea, Alistair Johnston, Derek Cornelius y Kamal Miller; Stephen Eustáquio, Ismaël Koné; Jonathan Osorio, Ali Ahmed; Jonathan David y Cyle Larin. DT: Jesse Marsch.

(4-2-2-2): Maxime Crépeau; Richie Laryea, Alistair Johnston, Derek Cornelius y Kamal Miller; Stephen Eustáquio, Ismaël Koné; Jonathan Osorio, Ali Ahmed; Jonathan David y Cyle Larin. DT: Jesse Marsch. Bosnia (4-3-3): Nikola Vasilj; Jusuf Gazibegovic, Dennis Hadzikadunic, Sead Kolasinac y Amar Dedic; Rade Krunic, Benjamin Tahirovic y Amir Hadziahmetovic; Edin Dzeko, Ermedin Demirovic y Haris Hajradinovic. DT: Sergej Barbarez.

Estados Unidos vs. Paraguay: choque de entrenadores argentinos

Además de la ventaja de jugar ante su público, Estados Unidos llega a esta Copa del Mundo con varios futbolistas militando en las principales ligas del fútbol europeo. Entre ellos se destacan Christian Pulisic (Milán), Timothy Weah (Olympique de Marsella), Giovanni Reyna (Borussia Mönchengladbach), Sergiño Dest (PSV), Alex Freeman (Villarreal) y Weston McKennie (Juventus), entre otros. Además, cuenta con un experimentado técnico como el argentino Mauricio Pochettino, de trayectoria en PSG, Tottenham y Chelsea.

Mauricio Pochettino Pochettino, el entrenador argentino de Estados Unidos.

Paraguay, por su parte, se presenta como un duro rival para el anfitrión. Comandado por el entrenador albiceleste Gustavo Alfaro, el elenco guaraní se destaca por su firmeza defensiva, con jugadores de trayectoria como Gustavo Gómez, Junior Alonso y Omar Alderete. Para el debut no contará con una de sus figuras, Julio Enciso, que se lesionó en un amistoso previo, por lo que toda la responsabilidad en ofensiva caerá sobre Miguel Almirón, ex Newcastle de Inglaterra.

Ficha del partido:

Fecha 1 del Grupo D

del Día y horario: viernes 12 de junio a las 22:00 (hora de Argentina)

viernes 12 de junio a las 22:00 (hora de Argentina) Estadio : SoFi Stadium (California, EE.UU.)

: SoFi Stadium (California, EE.UU.) Árbitro: Danny Makkelie (de Países Bajos)

Posibles formaciones: