Ya se palpita el mundial 2026: cuenta regresiva para inaugurar la estatua gigante de Lionel Messi

La obra de 26 metros entra en su etapa final de montaje. Aún resta colocar un brazo y la Copa del Mundo, mientras el clima sigue siendo clave.

La estatua de Messi se sumará a los atractivos de la Cutral Co.

La cuenta regresiva para el Mundial ya empezó a sentirse en Cutral Co , donde una obra de gran escala promete convertirse en nuevo punto de encuentro para vecinos, fanáticos del fútbol y visitantes. Se trata de la estatua gigante de Lionel Messi, que avanza en su etapa final y podría quedar inaugurada en los próximos días si las condiciones climáticas acompañan.

Desde la Municipalidad indicaron que todavía no hay una fecha confirmada de manera oficial, aunque la posibilidad más firme es que la inauguración se concrete durante este fin de semana. La escultura, de 26 metros de altura , ya se encuentra parcialmente instalada y solo restan detalles centrales para completar la imagen definitiva del capitán de la Selección Argentina.

La inauguración había sido prevista inicialmente para este viernes, pero debió ser postergada por las condiciones climáticas adversas registradas durante los últimos días. La neblina, la humedad y la lluvia complicaron las tareas en altura y obligaron a reprogramar parte del montaje.

“Todavía no hay una fecha fija, pero se está barajando que sea este finde. Dependemos mucho del clima”, explicaron desde el área municipal consultada sobre el avance de los trabajos.

El equipo del artista y personal de la Municipalidad continúan con las tareas cada vez que el tiempo lo permite. Sin embargo, las condiciones no siempre son favorables para trabajar en una estructura de semejante tamaño. En algunos momentos, la presencia de niebla impide contar con buena visibilidad en altura, mientras que la lluvia y la humedad dificultan especialmente las tareas de pintura y soldadura.

Cutral Có tendrá el Messi más grande del mundo

“Cuando el clima lo permite, el equipo del artista y de la Muni continúa. Pero a veces tenemos momentos de niebla que impiden la visibilidad en altura, o la lluvia impide que se pinte”, detallaron.

Falta el último traslado: el brazo y la Copa del Mundo

La estatua de Messi todavía debe recibir dos piezas fundamentales: uno de los brazos y la réplica de la Copa del Mundo. Según confirmaron, ese será el último traslado pendiente para completar la instalación de la obra.

Ambas partes son claves para terminar la figura del futbolista, que será representado junto al símbolo máximo de la consagración argentina en Qatar 2022. La imagen ya despierta expectativa en la comarca petrolera, donde vecinos y curiosos se acercaron durante los últimos días para observar el avance del montaje.

La demora también estuvo vinculada a un inconveniente registrado con la pieza de la Copa, que sufrió deformaciones durante una maniobra de traslado relacionada con el peso del brazo de la estatua. De todos modos, el problema fue solucionado y la estructura fue reparada, por lo que no afectaría la continuidad de los trabajos finales.

Una obra de 26 metros que ya genera expectativa

Uno de los datos que más llama la atención es la altura de la escultura: tendrá 26 metros, una dimensión que la convertirá en una de las obras más visibles y comentadas de la ciudad. Por ese motivo, las autoridades remarcaron que el avance debe realizarse con cuidado, especialmente por el trabajo en altura y las condiciones variables del tiempo.

La prioridad, señalaron, es preservar la seguridad de todas las personas que participan del montaje. Cada tarea depende no solo de la disponibilidad de las piezas, sino también de que el clima permita operar con buena visibilidad y sin riesgos.

La estatua se suma al clima mundialista que comienza a crecer en la región a poco de una nueva Copa del Mundo. En Cutral Co, la figura de Messi ya convoca miradas incluso antes de su inauguración formal, con una obra que busca convertirse en un atractivo urbano y en un homenaje al capitán de la Selección Argentina.

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La posible inauguración

Aunque la fecha inicial debió correrse, el municipio mantiene la expectativa de poder inaugurar la estatua este domingo. La confirmación dependerá de cómo evolucione el clima en las próximas horas y de que se puedan completar los trabajos pendientes sobre la estructura.

Hasta ahora, el tramo final incluye la colocación del brazo restante, la instalación de la Copa del Mundo y los últimos detalles de terminación. Una vez concluidas esas tareas, Cutral Co quedará lista para presentar oficialmente una obra que ya empezó a generar movimiento y curiosidad entre los vecinos.

La nueva fecha será informada por las autoridades municipales una vez que estén dadas las condiciones para finalizar el montaje. Mientras tanto, la ciudad sigue de cerca el avance de una estatua que une identidad local, pasión futbolera y el recuerdo de una de las mayores alegrías deportivas del país.