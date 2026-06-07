Bomba: una figura de Brasil se pierde el Mundial 2026 por lesión

El elenco comandado por Carlo Ancelotti se quedó sin una pieza clave en la defensa: ya se confirmó quién lo reemplazará.

Brasil sufrió una baja sensible a pocos días del inicio del Mundial 2026 . Wesley, lateral derecho de la Roma, quedó descartado de la convocatoria luego de confirmarse una lesión muscular en el aductor izquierdo sufrida durante el amistoso ante Egipto. El defensor había abandonado el campo a los 16 minutos del primer tiempo entre gestos de dolor y preocupación, una imagen que encendió las alarmas en el cuerpo técnico encabezado por Carlo Ancelotti.

Finalmente, los estudios médicos ratificaron los peores pronósticos y la Confederación Brasileña de Fútbol anunció oficialmente su desafectación de la lista. La lesión se produjo en la victoria 2-1 frente al seleccionado africano , en el último ensayo de la Canarinha antes de viajar a Estados Unidos para disputar la Copa del Mundo. Tras el encuentro, Carlo Ancelotti había evitado confirmar decisiones apresuradas y explicó que aguardaría los resultados médicos antes de definir un reemplazo.

Sin embargo, pocas horas después llegó la confirmación oficial. “La resonancia magnética reveló una lesión muscular en el músculo aductor del muslo izquierdo” , comunicó la federación del Scratch, dando por terminada cualquier posibilidad de recuperación a tiempo para el torneo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2063657424238629244&partner=&hide_thread=false WESLEY FUE DESAFECTADO DE BRASIL POR LESIÓN Y VA ÉDERSON EN SU LUGAR. pic.twitter.com/HiHjau6TrQ — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 7, 2026

La principal incógnita pasaba por conocer quién ocuparía el lugar vacante. En-tierras vecinas se especuló con la convocatoria de otro lateral e incluso circularon versiones sobre un posible regreso de Thiago Silva para reforzar la defensa. Sin embargo, Ancelotti sorprendió al optar por una alternativa diferente. El entrenador italiano decidió citar a Ederson, mediocampista del Atalanta, un futbolista de características muy distintas a las de Wesley y que le aportará variantes en la zona central del campo.

Quién es Ederson, el reemplazante de Wesley en Brasil

Con esta decisión, Brasil no incorporará un reemplazante natural para el lateral derecho. La idea del cuerpo técnico es que Danilo, actual jugador de Flamengo y habitual defensor central en su club, sea el titular en ese sector durante la Copa del Mundo. Como alternativa aparece Roger Ibañez, otro zaguero acostumbrado a desempeñarse en posiciones defensivas. La determinación refleja la confianza de Ancelotti en las opciones ya disponibles para la última línea y su interés por fortalecer otras áreas del equipo.

La convocatoria de Ederson también premia el gran momento que atraviesa en el fútbol europeo. El volante de 26 años comenzó su carrera en Cruzeiro y luego pasó por Fortaleza y Corinthians antes de dar el salto a Italia. En 2022 fue transferido a Salernitana y apenas seis meses después Atalanta desembolsó cerca de 23 millones de euros para incorporarlo. Desde entonces se consolidó como una pieza fundamental del conjunto de Bérgamo gracias a su despliegue físico, capacidad de recuperación y llegada al área rival.

Su crecimiento también le abrió las puertas de la selección brasileña. Debutó con la Canarinha en 2024 y hasta el momento suma tres partidos internacionales. Uno de ellos fue la dura derrota por 4-1 ante Argentina, encuentro en el que ingresó en los minutos finales. A pesar de esa experiencia amarga, el mediocampista siguió ganando consideración dentro del seleccionado y ahora tendrá la oportunidad de disputar su primera Copa del Mundo.

Embed

El presente de la promesa no solo llamó la atención de Brasil. En las últimas semanas, distintos medios europeos señalaron que varios gigantes del continente siguen de cerca su situación. Incluso el especialista en mercado de pases Fabrizio Romano informó que el Manchester United estaría dispuesto a invertir más de 50 millones de euros para quedarse con su ficha.

La decisión de Ancelotti también responde a una necesidad táctica. Hasta la lesión de Wesley, Casemiro era prácticamente el único mediocampista de contención natural disponible dentro del plantel. Con la llegada de Ederson, el entrenador suma una variante para el centro del campo y gana profundidad en una zona clave para afrontar un torneo tan exigente. Mientras tanto, Wesley deberá enfocarse en la recuperación de una lesión que le arrebató la posibilidad de disputar el Mundial.