Se despertó el cuco: Brasil se despachó con un show de goles en la previa del Mundial

La Verdeamarela pasó por arriba a un Panamá que le puso las cosas difíciles en el primer tiempo, pero que no pudo resistir en el complemento.

Brasil comenzó su preparación para el Mundial 2026 con una contundente goleada por 6 a 2 sobre Panamá en un Maracaná colmado y en clima de fiesta. El equipo de Carlo Ancelotti golpeó de entrada con un golazo de Vinicius Jr. al minuto de juego, aunque los centroamericanos reaccionaron y empataron gracias a un tiro libre de Amir Murillo que se desvió en la barrera.

El trámite fue más equilibrado de lo esperado durante gran parte de la primera etapa, pero Casemiro apareció de cabeza antes del descanso para establecer el 2 a 1 parcial y devolverle la tranquilidad al Scratch. En el complemento, la diferencia entre ambos equipos se hizo mucho más evidente. El combinado sudamericano realizó una rotación masiva, pero mantuvo la intensidad y terminó construyendo una goleada contundente.

Rayan aprovechó un error defensivo para marcar el tercero , Lucas Paquetá amplió la ventaja pocos minutos después e Igor Thiago convirtió de penal para liquidar el encuentro. Más tarde, Danilo coronó una buena acción individual con el sexto tanto de una selección brasileña que encontró espacios y mostró una versión mucho más agresiva y efectiva en los últimos 45 minutos.

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Los centroamericanos nunca renunciaron al ataque y lograron decorar el resultado con un espectacular remate de Harvey desde fuera del área para el 6 a 2 definitivo. Sin embargo, el resultado jamás estuvo en riesgo para los locales, que dominaron ampliamente el segundo tiempo y dejaron muy buenas sensaciones de cara al debut mundialista.

La actuación de varias de sus figuras, sumada a la profundidad que aportaron los relevos, reforzó el optimismo en torno a una selección que buscará recuperar el protagonismo internacional. Ahora, Brasil tendrá un último ensayo frente a Egipto antes del comienzo de la Copa del Mundo, en el que se espera que Neymar pueda sumar minutos.

Alemania y Estados Unidos dejaron buenas sensaciones

La jornada de amistosos también dejó otras actuaciones destacadas entre los candidatos. Alemania goleó 4 a 0 a Finlandia con una gran actuación de Deniz Undav, autor de dos goles y una asistencia, acompañado por los aportes de Florian Wirtz y Jamal Musiala. Por su parte, el anfitrión Estados Unidos derrotó 3 a 2 a Senegal en un encuentro cambiante disputado en Carolina del Norte.

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Christian Pulisic fue una de las figuras del equipo de Mauricio Pochettino, que realizó diez modificaciones en el entretiempo y terminó llevándose la victoria gracias al tanto decisivo de Folarin Balogun. Así, tres selecciones que dirán presente en la cita ecuménica cerraron el fin de semana con triunfos y señales positivas de cara al inicio del torneo.