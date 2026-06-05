Mundial 2026: cuál es la figurita especial por la que piden hasta $1.000.000

La verdadera obsesión pasa por encontrar aquellas figuritas especiales que aparecen en muy pocos sobres, y algunas alcanzan precios astronómicos.

La pasión por las figuritas de fútbol volvió a convertirse en un fenómeno global. A pocas semanas del inicio del Mundial 2026, miles de coleccionistas en Argentina, Europa y Estados Unidos buscan completar el álbum oficial de Panini, una edición récord que incluye 980 figuritas y 68 cromos especiales. Sin embargo, para muchos fanáticos el objetivo ya no es simplemente llenar el álbum.

La verdadera obsesión pasa por encontrar aquellas figuritas especiales que aparecen en muy pocos sobres y que, gracias a su rareza, multiplican su valor en el mercado secundario.

El fenómeno recuerda a lo ocurrido con Qatar 2022, cuando algunas piezas especiales llegaron a venderse por miles de dólares . Esta vez, la expectativa es todavía mayor debido a la presencia de figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Vinicius Jr. y Erling Haaland.

Cuál es la figurita por la que piden hasta $1 millón

En el mercado argentino, la figurita más buscada sigue siendo la de Lionel Messi. Las versiones comunes mantienen valores relativamente accesibles para los coleccionistas, pero las variantes especiales, holográficas y paralelas muestran una realidad completamente distinta.

Dependiendo de su rareza, algunas publicaciones ya superan los $150.000 y determinadas versiones Gold Flood Crumple llegan a ofrecerse entre $250.000 y $800.000. Estos cromos son particularmente exclusivos ya que solo se distribuyen de manera online en Estados Unidos.

En algunos casos, se encuentran artículos de Mercado Libre que superan esas cifras para la figurita "Extra Sticker Bronce" del capitán argentino, y piden hasta $1.000.000.

Figurita Messi (1)

Los coleccionistas consideran que el Mundial 2026 podría representar la despedida definitiva de Messi de las Copas del Mundo, un factor emocional que impulsa aún más la demanda.

Detrás del capitán argentino aparecen otras estrellas con fuerte potencial de valorización. Entre ellas sobresalen las versiones especiales de Lamine Yamal, la joven figura española que muchos consideran el heredero natural de la próxima generación futbolística. También figuran entre las más buscadas las variantes premium de Mbappé, Vinicius Jr., Haaland y Cristiano Ronaldo.

Ranking: las figuritas más caras del Mundial 2026

Lionel Messi Gold Flood Crumple: valor estimado en Argentina: entre $250.000 y $700.000.

valor estimado en Argentina: entre $250.000 y $700.000. Lionel Messi Purple y Green Crumple : cotización estimada: entre $60.000 y $250.000.

: cotización estimada: entre $60.000 y $250.000. Lamine Yamal Silver o Gold: cotización estimada: entre $80.000 y $300.000.

cotización estimada: entre $80.000 y $300.000. Kylian Mbappé Black Parallel: su valor podría alcanzar miles de dólares en subastas internacionales debido a su extrema rareza.

su valor podría alcanzar miles de dólares en subastas internacionales debido a su extrema rareza. Extra Stickers Panini Oro y Púrpura: son consideradas las verdaderas "joyas" de la colección y se encuentran entre las piezas más difíciles de obtener.

Figurita dorada Messi Messi Gold Flood Crumple

Cuáles son las figuritas más difíciles de conseguir

Curiosamente, las figuritas más difíciles de encontrar no siempre son las más caras. De acuerdo con registros de intercambio de coleccionistas internacionales, algunas de las piezas que menos aparecen en el mercado corresponden a futbolistas de selecciones con menor seguimiento global.

Entre las más escasas figuran:

• Oh Hyeon-gyu (Corea del Sur)

• Shuto Machino (Japón)

• Abdallah Nasib (Jordania)

La explicación no está necesariamente vinculada con una menor tirada. En muchos casos influyen factores de distribución regional y patrones de intercambio entre coleccionistas.

Cuánto pagan por estas figuritas en Europa y EE.UU.

El mercado europeo es uno de los más activos del mundo para el coleccionismo deportivo. En países como España, Alemania y Reino Unido, las versiones especiales de Messi, Mbappé y Lamine Yamal ya alcanzan cotizaciones de entre 100 y cientos de euros. Una figurita Silver de Yamal llegó a ofrecerse por 100 euros en foros especializados, mientras que algunas variantes limitadas de Messi superan ampliamente esa cifra.

La creciente demanda provocó además un aumento significativo del costo de completar el álbum. En Reino Unido, diversos cálculos realizados por coleccionistas estiman que terminar la colección únicamente mediante la compra de sobres podría requerir una inversión cercana a las 1.000 libras esterlinas.

Por su parte, del otro lado del atlántico se consolidó uno de los principales centros de compra y venta de figuritas premium, ya que los coleccionistas estadounidenses buscan especialmente las denominadas Black Parallel, versiones numeradas y ejemplares únicos conocidos como "one of one". En tal sentido, las piezas vinculadas a Messi y Mbappé son las que registran los mayores valores.

El antecedente más impactante sigue siendo una figurita única de Lionel Messi relacionada con el Mundial de Qatar, que fue vendida por más de 139.000 dólares y se convirtió en una de las operaciones más importantes de la historia reciente del coleccionismo futbolístico.