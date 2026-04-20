Después de ganar el Superclásico, Leandro Paredes sorprendió a Davo Xeneize en vivo

El capitán de Boca, autor del gol contra River, estuvo el domingo por la noche con el reconocido streamer y Gastón Edul.

La victoria en el Superclásico de Boca sobre River como visitante tuvo a Leandro Paredes como gran protagonista. El capitán xeneize marcó el único gol del partido para el segundo triunfo consecutivo de su equipo sobre el Millo, esta vez en el estadio Más Monumental.

El éxito fue muy festejado por el plantel, cuerpo técnico y también por los hinchas a lo largo y a lo ancho del país. Las redes sociales explotaron con memes, celebraciones y dedicatorias, como cada vez que hay un ganador en un clásico.

Luego del éxito deportivo, Paredes sorprendió con su presencia en el stream de Davoo Xeneize , el joven comentarista hincha de Boca más visto de las diferentes plataformas.

Convocado por el periodista Gastón Edul, el campeón del mundo y bicampeón de América con la selección se hizo presente el domingo por la noche y sorprendió a Davo en su vivo.

La sorpresa de Paredes a Davo Xeneize

"Me sorprendiste, no se como reaccionar", comenzó diciendo el anfitrión a Edul.

"Qué facha que tenés", interrumpió Davo a Paredes en el comienzo de la charla.