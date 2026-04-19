El recibimiento de River casi termina en tragedia: una butaca se prendió fuego en el Superclásico
El foco ígneo duró apenas unos pocos minutos, pero generó alarma entre los hinchas presentes en el sector que da a Figueroa Alcorta.
El Superclásico tuvo un marco impactante desde mucho antes del pitazo inicial, con un recibimiento monumental que convirtió al estadio en una verdadera fiesta. River salió a la cancha entre 50 mil banderas, 40 toneladas de papelitos y un telón gigante en la Sivori, en una postal que remitió a las grandes jornadas coperas del club y que buscó recuperar el color de otras épocas en Núñez antes del duelo ante Boca.
Qué pasó con el recibimiento de los hinchas a River
La salida del equipo estuvo acompañada por una lluvia de papeles que cubrió el campo de juego y por tirantes y banderas distribuidos en distintos sectores del estadio, en una puesta organizada que mezcló símbolos de distintas décadas. El despliegue fue uno de los grandes protagonistas de la previa y generó una fuerte repercusión por la magnitud de la escenografía montada para recibir al equipo.
Sin embargo, en medio de la celebración también hubo momentos de tensión. Una butaca se prendió fuego en un sector de la tribuna alta que da a Figueroa Alcorta y encendió una alarma inesperada en pleno recibimiento. La situación fue controlada en pocos minutos, pero por un momento generó preocupación entre los presentes y amenazó con empañar una escena que hasta entonces era puramente festiva.
Las imágenes se volvieron virales en las redes sociales
Las imágenes del incendio parcial en la tribuna circularon rápidamente y se volvieron virales, mientras el recibimiento siguió siendo destacado como uno de los más imponentes que se recuerden en un River-Boca reciente. Entre el color, el impacto visual y el susto por el foco ígneo, los momentos antes del clásico dejaron una secuencia cargada de intensidad dentro y fuera de la cancha.
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