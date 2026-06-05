Alerta en Rosario: Di María, con contrato vencido, aún no renovó con Central.

La continuidad de Ángel Di María en Rosario Central todavía no está asegurada por estas horas y pone en alerta a los hinchas Canallas. Según informó el periodista de ESPN, Diego Monroig , el vínculo entre el futbolista campeón del mundo y el club rosarino ya finalizó y, hasta el momento, no se ha llegado a un acuerdo para firmar la renovación.

Tanto la dirigencia canalla como el entorno del jugador continúan trabajando para alcanzar un acuerdo. "Terminó el vínculo y todavía no se renovó. Falta la firma", aseguró Monroig sobre la situación contractual del Fideo.

Más allá de la incertidumbre administrativa, Di María viene siendo una pieza clave para el equipo. En la temporada 2025/26 disputó 21 partidos, marcó siete goles y repartió cuatro asistencias, ratificando su importancia dentro del esquema de Central.

image

Por ahora, todo indica que existe voluntad de ambas partes para extender el vínculo, aunque la oficialización dependerá de la firma que todavía falta para sellar el acuerdo. Recordemos que el Canalla llegó a semifinales del Torneo Apertura donde quedó eliminado ante River en el Monumental. También viene de quedar eliminado en la Copa Argentina, ante Estudiantes, tras sufrir una goleada por 3 a 0. Mientras que en el plano internacional, el Canalla se encuentra clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores, dónde enfrentará a Corinthians.

El curioso discurso del presidente de Rosario Central

Gonzalo Belloso abrió la “reunión informativa de la Comisión Directiva” con un discurso justificando la continuidad de Jorge Almirón. Su argumentación se extendió por más de ocho minutos y tuvo algunos pasajes peculiares. “Entre todas las cosas, queridos amigos, no encuentro argumentos para que se tenga que ir Almirón. El único argumento que podría tener es decirles que los hinchas dictaminaron que se tiene que ir, las páginas, las redes, etc. Siempre hablé que cuando iba a venir a Central iba a ser un club serio, que no abandona los procesos, que trabaja con seriedad y continúa. ¿Le duele perder? Pfff... Enormemente. ¡Hasta mi mamá me pide que eche a Almirón! Pero no, nosotros vamos a continuar el proceso que empezamos“, argumentó.

Para defender la continuidad del entrenador, Belloso dejó algunas referencias particulares: “Nos tomamos este tiempo para reflexionar y ver todo lo que se necesita ver en este lugar de toma de decisiones. En mi lado cuando era hincha yo velaba los muertos a la media hora, y en este caso nosotros tenemos que tomar un montón de tiempo para tomar decisiones”.

image

En esa línea, aseguró que habló “varias veces” con el cuerpo técnico para alcanzar esta determinación y aclaró: “Cuando trajimos a Almirón, le planteamos tres objetivos muy importantes para nosotros. Hacer puntos en el inicio antes de la Copa Libertadores. En octubre habrá elecciones y al próximo que venga le queremos dejar un club parado, que esté jugando Copa Sudamericana o Libertadores”.

En otro tramo de su discurso, aseguró que pensó en postergar el partido de Copa Argentina ante Estudiantes de La Plata, pero decidió jugarlo igual tras “pensarlo mucho” para “que no digan más nada de Central”. “Nos tienen podridos con eso de que Central es el equipo del poder y todas esas pelotudeces que dicen. Nosotros somos un equipo con poder. El poder de nuestros hinchas, de nuestros socios, de nuestro trabajo. Ese es el poder que tiene Central. El poder de ser un equipo humilde, luchador, guerrero y que trabaja. Nadie nos regaló nada”, se defendió.

Además, Belloso salió al cruce de Carlos Quintana: “Me convence Almirón, tiene un carácter fuerte. Pone muchos límites. A algunos no les gustaban esos límites o no tenían lugar, y como hizo Quintana que salió a mariconear. Una falta de respeto total lo de Quintana. Un chico que lo fuimos a buscar, le dimos todo, que el club se portó de una manera genial con él. Le dimos el contrato más alto de su vida. Y el día que se va después de perder 3-0, donde había fuego tiró nafta. ¿Con qué necesidad Carlitos Quintana? ¿Con qué necesidad tenés ganas de hacer eso? ¿Cómo podes ser tan desagradecido con este club?“.