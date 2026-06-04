El curioso discurso del presidente de Rosario Central para confirmar la continuidad de Jorge Almirón.

Jorge Almirón parecía estar fuera de Rosario Central tras la eliminación contra Estudiantes de La Plata por Copa Argentina. Los rumores, incluso, ya lo mencionaban en la lista de candidatos para ser el nuevo DT de Boca . Sin embargo, en la conferencia de prensa que brindó el presidente Canalla dio precisiones acerca del caso que sorprendieron a todos.

Gonzalo Belloso abrió la “reunión informativa de la Comisión Directiva” con un discurso justificando la continuidad del DT. Su argumentación se extendió por más de ocho minutos y tuvo algunos pasajes peculiares. “Entre todas las cosas, queridos amigos, no encuentro argumentos para que se tenga que ir Almirón. El único argumento que podría tener es decirles que los hinchas dictaminaron que se tiene que ir, las páginas, las redes, etc. Siempre hablé que cuando iba a venir a Central iba a ser un club serio, que no abandona los procesos, que trabaja con seriedad y continúa. ¿Le duele perder? Pfff... Enormemente. ¡Hasta mi mamá me pide que eche a Almirón! Pero no, nosotros vamos a continuar el proceso que empezamos“, argumentó.

Para defender la continuidad del entrenador, Belloso dejó algunas referencias particulares: “Nos tomamos este tiempo para reflexionar y ver todo lo que se necesita ver en este lugar de toma de decisiones. En mi lado cuando era hincha yo velaba los muertos a la media hora, y en este caso nosotros tenemos que tomar un montón de tiempo para tomar decisiones”.

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En esa línea, aseguró que habló “varias veces” con el cuerpo técnico para alcanzar esta determinación y aclaró: “Cuando trajimos a Almirón, le planteamos tres objetivos muy importantes para nosotros. Hacer puntos en el inicio antes de la Copa Libertadores. En octubre habrá elecciones y al próximo que venga le queremos dejar un club parado, que esté jugando Copa Sudamericana o Libertadores”.

Su mirada sobre "el club del poder" y el palito para Quintana

En otro tramo de su discurso, aseguró que pensó en postergar el partido de Copa Argentina ante Estudiantes de La Plata, pero decidió jugarlo igual tras “pensarlo mucho” para “que no digan más nada de Central”. “Nos tienen podridos con eso de que Central es el equipo del poder y todas esas pelotudeces que dicen. Nosotros somos un equipo con poder. El poder de nuestros hinchas, de nuestros socios, de nuestro trabajo. Ese es el poder que tiene Central. El poder de ser un equipo humilde, luchador, guerrero y que trabaja. Nadie nos regaló nada”, se defendió.

Además, Belloso salió al cruce de Carlos Quintana: “Me convence Almirón, tiene un carácter fuerte. Pone muchos límites. A algunos no les gustaban esos límites o no tenían lugar, y como hizo Quintana que salió a mariconear. Una falta de respeto total lo de Quintana. Un chico que lo fuimos a buscar, le dimos todo, que el club se portó de una manera genial con él. Le dimos el contrato más alto de su vida. Y el día que se va después de perder 3-0, donde había fuego tiró nafta. ¿Con qué necesidad Carlitos Quintana? ¿Con qué necesidad tenés ganas de hacer eso? ¿Cómo podes ser tan desagradecido con este club?“.

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El ex futbolista, que tiene mandato como presidente de Central hasta finales de este año, reconoció que llamaron a Deportivo Riestra para pedir que den de baja la contratación de Quintana: “Llamamos a Riestra y dijimos pará un poquito, Quintana todavía tiene que entrenar. Lo hemos citado a entrenar ayer, y antes de ayer en Ciudad Deportiva. Y no vino. Va a enfrentar un proceso también por sus declaraciones. Está prohibido, en el contrato de nosotros, hablar de los hinchas, de los técnicos, de los dirigentes. Así que Quintana está en ese proceso. Soy muy buena persona, él mejor. ¡Contra Central no! Qué necesidad tenía este chico, que le dimos un contrato por premio a su trayectoria a incendiar todo".

“Esto se lo digo a todos los jugadores y a todos: Central está por encima de todos. Tenemos que trabajar juntos. Si nos vamos a clavar el puñal entre nosotros, estamos equivocados”, disparó Belloso. “Cuidemos a Central. No tengo más nada para decir. Los enemigos siempre están afuera, Central cada vez más grande”, sentenció y se marchó de la sala.