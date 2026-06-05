Liga Federal de básquet: los playoffs arrancan con un clásico y tres series que prometen

Este sábado comienzan los cruces regionales para la Conferencia Sur con seis equipos neuquinos en cancha.

Llegan las instancias más esperadas en la temporada de la Liga Federal de básquet . Con tres partidos este sábado y uno el domingo, comenzarán los playoffs de la tercera categoría de la disciplina a nivel nacional. Todos los equipos de la Conferencia Sur pasan de ronda y la fase clasificatoria sirvió para ordenarse de cara a estos cruces e ir agarrando ritmo de juego.

Al igual que la temporada pasada, todas las series de playoffs de la Liga Federal se disputan al mejor de tres partidos, comenzando en cancha del peor ubicado con formato 1-2.

En ese contexto, las cuatro series iniciarán este fin de semana. El mejor de la fase regular fue Pérfora , que comenzará visitando al colista Petrolero , en el choque clásico que tendrá esta instancia. El gran favorito es el Verde de Plaza Huincul, que ganó los dos derbys de la etapa previa y quiere volver a pelear el ascenso como el año anterior.

tuti ruiz pérfora pacífico Julián "Tuti" Ruiz, figura de Pérfora.

Después de finalizar segundo en el Sur, Independiente comenzará los playoffs visitando a Deportivo Roca, rival contra el que quedó eliminado en esta misma instancia en el Federal pasado. La vuelta de David Oviedo es la gran novedad en el Rojo, luego de ausentarse por un golpe.

Centro Español de Plottier fue tercero en la tabla y va contra Atlético Regina. El equipo dirigido por Mauricio Santángelo se presentará en "La Perla del Valle" con su plantel completo, que tiene a Emilio Santana como figura destacada, máximo anotador de la fase regular con 19,6 de promedio.

Club Plottier fue una de las revelaciones en la región y a nivel nacional, ya que en su primera temporada en la categoría quedó cuarto y con récord positivo, de la mano de su entrenador Sergio Bellandi. Deberá visitar a Pacífico, que lo recibirá en el Viejo Ramírez este domingo a las 20. El Deca es el último campeón del Pre Federal, por lo que siempre es un equipo peligroso.

club plottier pacífico basquet liga federal- marangello

Además, en la fase regular, ambos se ganaron como visitante, por lo que asoma como la serie más indescifrable de todas.

Leandro Tapia y Ángelo Sasso fueron los mejores del "clubplo" hasta ahora, mientras que Gustavo Maranguello tuvo los números más notorios en el conjunto que dirige Maxi Rubio.

Los partidos 2 y 3 (de ser necesario) se disputarán viernes y sábado de la próxima semana.

Luego de superar esta instancia, los cuatro ganadores pasarán a la fase nacional, donde se cruzarán con rivales de La Pampa y provincia de Buenos Aires.

Horarios para los partidos del sábado

Atlético Regina-Centro Español, a las 21

Petrolero-Pérfora, a las 21:30

Deportivo Roca-Independiente, a las 22

Todos los partidos se transmiten exclusivamente por la aplicación basquetpass.tv como el resto del certamen.