Boca venció a O'Higgins por Copa Sudamericana

El Xeneize sacó una mínima ventaja en los playoffs del certamen continental y deberá defenderla en Chile la próxima semana.

Boca venció a O'Higgins en la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana.

Boca venció 1-0 a O’Higgins por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, con gol de Miguel Merentiel al final del primer tiempo. El Xeneize deberá defender esta mínima ventaja la semana siguiente en Chile, para seguir avanzando en el certamen continental, uno de los grandes objetivos del semestre.

En la vuelta del Vasco Arruabarrena a La Bombonera, el entrenador apostó por una dupla juvenil por derecha , con Gorosito y Flores, que jugaron un gran partido. También fueron parte del once Sebastián Villa y Álvaro Montero, dos de los refuerzos que llegaron hace días para sumarse al plantel.

Leandro Paredes , que decidió no tomarse descanso después del Mundial, fue titular y tuvo un reconocimiento en la previa por parte de la dirigencia de Boca. Además, fue el más ovacionado por el estadio y dio la asistencia para el gol del uruguayo.

Así fue el partido entre Boca y O’Higgins

La primera clara del encuentro fue para el conjunto chileno a los cinco minutos: tras un saque de arco, los dos centrales de Boca no tuvieron coordinación y dejaron mano a mano a González, que definió por arriba de Montero y se le fue rozando el travesaño.

¡CUIDADO QUE O’HIGGINS AVISA EN LA BOMBONERA! González definió por encima de Montero y el travesaño salvó a Boca en el arranque.



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O’Higgins lo volvió a perder a los 14 minutos, cuando apareció un hombre solo en el punto del penal tras un córner y Pávez definió desviado apareciendo por el segundo palo. En un cuarto de hora, Boca demostró dos fallas de concentración graves que le pudieron costar la desventaja.

Montero salvó a Boca a los 21 minutos, cuando Sarrafiore apareció en la medialuna del área y sacó un zurdazo abajo, que despejó bien al córner el arquero colombiano, que está haciendo su presentación en el Xeneize.

¡ENORME ATAJADA DE MONTERO PARA EVITAR EL GOL DE SARRAFIORE PARA O’HIGGINS!



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Boca, que había mejorado en la segunda mitad de la primera parte, logró la ventaja con un excelente pase de Paredes, que encontró a Merentiel solo contra el arquero, con una definición fina al palo izquierdo, para el 1-0 en La Bombonera.

¡¡LA BESTIA NO FALLA DE CARA AL ARCO!! Tremendo pase de Paredes para que Merentiel gane el mano a mano y anote el 1-0 de Boca ante O’Higgins.



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La primera clara del segundo tiempo fue de Boca, a los 18 minutos, cuando Villa encontró a Blanco en una subida por izquierda, y tras el centro al punto penal, Ascacibar, que había ingresado hace poco tiempo, cabeceó al medio y no pudo ampliar la ventaja.

La segunda parte fue con menos ida y vuelta, con Boca controlando el trámite pero sin poder ser claro a partir de tres cuartos del campo de juego, llegando al área rival pero tardando en definir. Al final, O’Higgins intentó acercarse pero sin peligro para Montero. La revancha será el próximo jueves en Chile.

Los datos del partido entre Boca y O’Higgins

Copa Sudamericana

Playoffs

Boca (Arg) 1-0 O´Higgins (Chi)

Miguel Merentiel (44 minutos)

Estadio : Alberto J. Armando

: Árbitro: Andrés Matonte

VAR: Christian Ferreyra

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

O’Higgins: Omar Carabalí; Miguel Brizuela, Alan Robledo, Luis Pávez, Felipe Faundez; Juan Leiva, Felipe Ogaz; Francisco González, Bryan Robledo, Martín Sarrafiore; Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio