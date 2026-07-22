Juan Román Riquelme presentó las nuevas obras de La Bombonera y evitó hablar de ampliación

Juan Román Riquelme volvió a hablar después de cinco meses y uno de los ejes fue La Bombonera , en la previa del partido de Boca ante O’Higgins por la Sudamericana . El presidente xeneize presentó las nuevas obras del sector L y remarcó la importancia de seguir mejorando la casa de los hinchas.

“Estamos en el lugar más lindo del mundo, disfrutamos de estar en casa cada día. Esperemos que mañana la cancha esté linda, que los jugadores puedan hacerlo bien y puedan ganar. La gente que viene al sector L será muy bonito, vamos a inaugurar este lugar. Queremos que los hinchas estén cada día más cómodos”, expresó Riquelme .

El dirigente también destacó el avance de los trabajos en el estadio y vinculó las obras con una promesa de gestión. “Se van a encontrar con algo muy lindo. Lo tomamos de la mejor manera. Gracias a mi papá fui hincha de Boca . Después fui jugador, defendí los colores de este club, disfrutar con grandes jugadores. Ahora me toca en otro lugar, me queda ayudar, tener buenos planteles, ilusión en cada semestre y lo más importante que la casa esté mejor. Lo que me comprometo lo tengo que cumplir y lo estamos haciendo”.

Nuevo Patio de Comidas – Platea L



Más de 1.800 m² de nueva construcción, nuevos locales gastronómicos, baños, Boca Shop + Adidas, Atención Médica e infraestructura renovada.



El camino hacia nuestro sueño pic.twitter.com/jDSQK2hh1P — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 22, 2026

Al hablar de la transformación del sector, Riquelme evitó entrar de lleno en una ampliación general de La Bombonera y prefirió enfocarse en las mejoras concretas. “Al hincha de Boca le puedo decir gracias por cómo apoya al equipo. Tenemos que disfrutar de todo lo que crece este club. Si no, parece que no hacemos nada. Tenemos esa obligación. Nos da placer que crece, que el hincha tenga más comodidad. Mañana en esa platea va a haber chiquitos y gente grande y no van a poder creer lo que verán. Acá había una pared”.

Sobre lo que viene, el presidente anticipó nuevas intervenciones en el estadio y en el entorno del barrio. “Esto va a seguir creciendo. A fin de año llegan las pantallas de todos lados. Andamos caminando a las tres de la madrugada y los vecinos se sienten contentos porque hay más participación de ellos. Hay más luces, la gente camina más. La gente del barrio se siente contenta”.

¿Qué dijo Riquelme sobre Sebastián Villa?

“Yo soy el presidente, no soy el técnico. Vamos por parte, estamos contentos con cada jugador que llega, es para mejorar lo que tenemos. Estamos contentos con Montero, Lozano, Sebastián. El semestre anterior estuvimos felices con los jugadores. Siempre queremos un plantel más competitivo...”, señaló Riquelme.

Luego, el dirigente se refirió puntualmente al caso de Villa y recordó cómo fue la postura del club durante su etapa anterior. “Con Sebastián cuando lo tuvimos vivimos momentos raros. Yo fui futbolista, y durante aquel tiempo un compañero tenía que ir a declarar, y siempre lo hacía un día que no tenía partidos. A Sebastián en cambio lo mandaban a declarar el día de los partidos. Fuimos claros, sinceros, le dijimos que iba a seguir jugando y en el momento que hubiese decisión del juez si no pasaba nada seguía jugando. Si no, no jugaba”.

Riquelme sostuvo que la decisión de reincorporarlo también tuvo que ver con una necesidad futbolística del plantel. “El entrenador nuestro quería un delantero. Creemos que Villa cumple con las condiciones de un delantero. También creemos que a los delanteros que llegan a veces les cuesta más. Él tiene la ventaja que conoce todo”.

El presidente de Boca remarcó además que Villa no avanzó contra el club después de su salida y defendió la posibilidad de su regreso. “Él para jugar en otro lugar tenía que hacerle una demanda a Boca, si no no podía jugar. Pero él jamás se presentó en algún lado a sacarle plata a Boca. Ahora está contento, creemos que puede ayudar al equipo. Esto es una opinión mía: todos merecemos una oportunidad, ojalá él la pueda disfrutar mucho”.