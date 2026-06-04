Quiniela La Neuquina hoy: resultados del jueves 4 de junio, sorteo por sorteo

Todos los números ganadores de la quiniela La Neuquina de esta jornada. Los resultados de los principales sorteos, actualizados en vivo.

La Quiniela La Neuquina continúa siendo el juego de azar más arraigado en la cultura de los habitantes de la provincia. En este caso repasamos los resultados de hoy jueves 4 de junio de 2026.

Bajo la administración del Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) , este tradicional sorteo ofrece a los neuquinos la posibilidad de probar su suerte en cinco ediciones diarias, garantizando transparencia y seguridad en cada una de las apuestas realizadas en la red de agencias oficiales.

El juego se caracteriza por su modalidad bancada, lo que significa que los premios no dependen de un pozo acumulado, sino que están predefinidos según el monto apostado y la probabilidad de acierto.

sorteo loteria ijan Claudio Espinoza

Los apostadores pueden optar por números de una, dos, tres o cuatro cifras, con una escala de premios que se multiplica exponencialmente según la dificultad del acierto, siempre dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.

La Neuquina completó este jueves una jornada que arrancó con Pierna de Mujer y cerró con El Loco — como si el bolillero hubiera decidido escribir su propio guion de principio a fin. En el medio, El Hermano, El Perro y El Llanto se repartieron los primeros puestos de cada sorteo, dejando una jornada variada y con color propio.

Sorteo por sorteo de La Neuquina

Previa — 10:15 hs | El 77 abre el jueves con Pierna de Mujer

El 1077 encabezó el sorteo número 31670 de la Previa de La Neuquina este jueves 4 de junio de 2026. El 77, conocido en la tabla de la quiniela como "Pierna de Mujer", arrancó la jornada con personalidad propia y dejó a más de uno mirando el ticket con una sonrisa cómplice.

Lo siguieron el 0879 en segundo lugar y el 1431 en tercero. El podio de los cinco lo completaron el 1647 en cuarto puesto y el 2449 en quinto.

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Primera — 12:00 hs | El 99 llega al mediodía con El Hermano

El 0099 encabezó el sorteo número 31671 de la Primera de La Neuquina este jueves 4 de junio de 2026. El 99, conocido en la tabla de la quiniela como "El Hermano", se presentó al mediodía con aire familiar — como si el bolillero eligiera reunir a los más cercanos a la hora del almuerzo.

Lo siguieron el 0831 en segundo lugar y el 1117 en tercero. El podio de los cinco lo completaron el 0245 en cuarto puesto y el 6439 en quinto.

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Matutina — 15:00 hs | El 06 ladra de nuevo en la tarde con El Perro

El 2106 encabezó el sorteo número 31672 de la Matutina de La Neuquina este jueves 4 de junio de 2026. El 06, conocido en la tabla de la quiniela como "El Perro", volvió a hacerse presente en la tarde patagónica — fiel como siempre, igual que el lunes pasado cuando también se coló entre los primeros.

Lo siguieron el 9749 en segundo lugar y el 1110 en tercero. El podio de los cinco lo completaron el 8335 en cuarto puesto y el 5582 en quinto.

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Vespertina — 18:00 hs | El 64 llora al atardecer con El Llanto

El 0464 encabezó el sorteo número 31673 de la Vespertina de La Neuquina este jueves 4 de junio de 2026. El 64, conocido en la tabla de la quiniela como "El Llanto", se presentó al atardecer con toda la carga emotiva del nombre — aunque para los apostadores que lo tenían jugado, las lágrimas fueron de pura alegría.

Lo siguieron el 0917 en segundo lugar y el 6851 en tercero. El podio de los cinco lo completaron el 6793 en cuarto puesto y el 1737 en quinto.

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Nocturna — 21:00 hs | El 22 cierra el jueves con El Loco

El 3322 encabezó el sorteo de la Nocturna de La Neuquina este jueves 4 de junio de 2026. El 22, conocido en la tabla de la quiniela como "El Loco", cerró la jornada a pura locura — el remate perfecto para un jueves que tuvo de todo, desde Pierna de Mujer hasta El Llanto.

Lo siguieron el 9745 en segundo lugar y el 1002 en tercero. El podio de los cinco lo completaron el 9008 en cuarto puesto y el 3921 en quinto.

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Juego responsable

Jugar a la quiniela es una tradición popular arraigada en la cultura argentina, pero como todo juego de azar puede convertirse en un problema cuando pierde su carácter recreativo. Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, el Instituto Juegos y Apuestas Neuquén (IJAN) cuenta con un programa de juego responsable. También podés comunicarte con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.