Una fiscal de Neuquén se salvó de perder su cargo por "demorar causas": los argumentos

Había sido denunciada por dilatar causas penales en Rincón de los Sauces. Absuelta, hoy investiga estafas y delitos económicos en la capital provincial.

Rocío Rivero era fiscal en Rincón de los Sauces cuando su carrera en el Poder Judicial se vio interrumpida por una denuncia que buscaba llevarla ante el Jurado de Enjuiciamiento . Un abogado defensor neuquino la acusó de dejar que los plazos de cinco causas penales vencieran sin actuar y de dificultar que los defensores pudieran revisar los expedientes en la fiscalía. Si la denuncia prosperaba, Rivero podía perder su cargo.

Este jueves, el pleno del Jurado de Enjuiciamiento declaró por unanimidad la inadmisibilidad de esa denuncia, y ratificó el dictamen que la Comisión Especial ya había adoptado también por unanimidad en septiembre de 2025. Rivero no tendrá ningún proceso disciplinario.

¿Por qué la absolvieron? La respuesta apareció en todos los expedientes cuestionados y fue por la pandemia . La Comisión Especial había analizado una por una las cinco causas que el abogado señaló como prueba del supuesto incumplimiento (“Estarli”, “Hernández”, “Cortez”, “Monsalve” y “Barros”) y encontró que las demoras no eran culpa exclusiva de Rivero.

SFP Audiencia Bertolini Intendente plottier (16) La fiscal Rocío Rivero. El Jurado de Enjuiciamiento no halló pruebas suficientes para sancionarla por las demoras en las causas, atriiudas a los tiempos de la pandemia. Sebastián Fariña Petersen

El propio Tribunal Superior de Justicia había reconocido en sus acuerdos que el Covid-19 paralizó el sistema judicial y generó un efecto dominó que demoró juicios en toda la provincia durante años. Los calendarios colapsaron, las agendas se reprogramaron y los plazos se extendieron para todos, no solo para esta fiscal.

Fiscal cuestionada, qué dijo el Jurado de Enjuiciamiento

El presidente del Jurado, Gustavo Mazieres, hizo propias esas conclusiones y señaló que no encontraba mérito en el desempeño de Rivero que justificara abrir un proceso de remoción.

En ninguna de esas causas se le había aplicado a Rivero el cese automático de funciones que la ley prevé para los fiscales que realmente incumplen plazos de manera grave.

La única excepción fue la causa “Barros” (abuso sexual simple), donde el Tribunal de Impugnación sí ordenó su apartamiento en mayo de 2024. Pero ese fallo estaba siendo impugnado ante el TSJ cuando la Comisión dictaminó, es decir, no era una decisión firme.

Y la ley exige además que ese tipo de incumplimientos se repitan varias veces para poder abrir un proceso ante el Jurado. Con un solo caso polémico y sin sentencia firme, ese cargo no tenía sustento.

El TSJ quedó envuelto en un escándalo con la denuncia de Gennari. El Jurado de Enjuiciamiento se reunió para tomar una decisión sobre las denuncias que pesaban sobre la fiscal Rocío Rivero.

La segunda acusación tampoco prosperó. El abogado defensor sostuvo que Rivero obstruía el acceso a los legajos porque los defensores debían pedir turno por correo electrónico y nadie les respondía.

Pero el fiscal jefe Pablo Vignaroli explicó ante la Comisión que esa era una directiva interna de la organización, no un impedimento. El turno previo existía para que los abogados, muchos de ellos llegados desde otras ciudades, pudieran tener garantizado el acceso a la información cuando viajaban. La Comisión consideró que eso era razonable y que el denunciante, además, nunca había reclamado formalmente por esa situación antes de ir directo al Jurado.

Tema de fondo: ¿Es vinculante lo que diga una Comisión Especial?

La sesión de este jueves también puntualizó sobre una discusión jurídica de fondo dentro del propio jurado. El presidente Mazieres sostuvo en su voto que el dictamen de inadmisibilidad de la Comisión Especial es vinculante y que el pleno no tenía por qué revisarlo, bastando con tomar conocimiento de lo resuelto.

Sin embargo, la mayoría de los miembros (los vocales Roberto Busamia y Alfredo Elosu Larumbe, los diputados Ludmila Gaitan y Matías Martínez, y los abogados Juan Carlos Teppa y Ana Clara Fraire) sostuvo la postura histórica del organismo: el dictamen de la Comisión Especial no es vinculante y el Jurado siempre debe pronunciarse sobre el fondo. Así lo ratificaron por mayoría en el primer punto de la resolución, antes de votar por unanimidad la inadmisibilidad de la denuncia.

Durante el tiempo que duró el proceso, Rivero fue trasladada a la ciudad de Neuquén. Hoy trabaja en la fiscalía de delitos económicos y complejos bajo la conducción del mismo Vignaroli, su exjefe en Rincón de los Sauces. Entre las causas que tiene a cargo figura la investigación sobre la cooperativa Viento Sur, además de otras estafas y delitos patrimoniales de alta complejidad.

Con la resolución de este jueves, se cerró el caso definitivamente. Rivero sigue en actividad, sin sanciones y con nuevas responsabilidades en la capital provincial.