El lado oscuro de Ozempic: investigan cambios en el cerebro y la personalidad de los pacientes

Aunque su eficacia para la obesidad y diabetes está ampliamente documentada, comenzaron a aparecer reportes de pacientes que alertaron a especialistas.

Especialistas investigan cómo Ozempic podría influir en la motivación y la respuesta al placer en algunos pacientes

El uso de medicamentos como Ozempic y otros fármacos de la familia GLP-1 abrió una nueva polémica. Aunque su eficacia para el tratamiento de la obesidad y la diabetes está ampliamente documentada, comenzaron a aparecer reportes de pacientes que describen un efecto menos visible: una especie de aplanamiento emocional que afecta distintas áreas de la vida cotidiana.

El fenómeno no está reconocido oficialmente como un efecto adverso , pero médicos e investigadores ya lo analizan con mayor atención.

En redes sociales y consultas clínicas, algunos usuarios lo bautizaron como “personalidad Ozempic”, en referencia a una sensación de desconexión frente a estímulos que antes resultaban placenteros .

GLP-1 y cambios emocionales: qué dicen los pacientes

Uno de los casos que impulsó este debate es el de Korrie Stevenson, una mujer de 51 años que comenzó a notar cambios en su forma de experimentar el placer. Situaciones habituales, como compartir momentos con su familia o practicar deporte, dejaron de generarle la misma respuesta emocional.

ozempic El uso de Ozempic y otros fármacos GLP-1 es analizado por posibles efectos en el sistema de recompensa del cerebro

La paciente describió esa sensación como una dificultad para conectar con experiencias que antes disfrutaba. No se trataba de depresión, sino de una percepción más tenue de estímulos positivos.

Médicos que trabajan con estos tratamientos empezaron a escuchar relatos similares. Algunos pacientes reportan menor interés por actividades como leer, escuchar música o incluso mantener relaciones sociales. En ciertos casos, también mencionan cambios en el deseo o en la motivación diaria.

El sistema de recompensa, en el centro de la investigación

El foco de los investigadores está puesto en el impacto de estos fármacos sobre la dopamina, un neurotransmisor clave en el sistema de recompensa del cerebro. Según explican especialistas, los GLP-1 podrían modificar la forma en que el cerebro procesa el placer.

Una de las hipótesis es que estos medicamentos atenúan la respuesta a ciertos estímulos, lo que ayudaría a reducir el llamado “ruido alimentario”. Ese efecto resulta beneficioso para controlar el apetito, pero en algunos casos podría extenderse a otras áreas.

Estudios en animales mostraron que la respuesta a recompensas intensas puede volverse más baja con el uso de estos fármacos. En términos simples, algo que antes resultaba muy atractivo puede perder parte de su impacto.

ozempic

Sin embargo, no existe una única explicación. Otros trabajos sugieren que el cerebro podría procesar la recompensa de manera más rápida, lo que reduce el deseo de repetir la experiencia. Distintos mecanismos pueden llevar a un mismo resultado: menor motivación.

Evidencia científica y efectos en la salud mental

A pesar de estos reportes, los estudios disponibles no muestran un impacto negativo generalizado en la salud mental. Por el contrario, algunas investigaciones sugieren efectos positivos.

Un análisis publicado en The Lancet, con datos de unas 95.000 personas, encontró que la semaglutida se asocia con menor riesgo de empeoramiento de trastornos como depresión y ansiedad. Otros trabajos también detectaron reducciones en conductas vinculadas al consumo de sustancias.

Esto genera un escenario complejo. Por un lado, los datos clínicos muestran beneficios. Por otro, aparecen experiencias individuales que plantean interrogantes.

Los médicos remarcan que estos efectos no se presentan en todos los pacientes y que, en muchos casos, pueden revertirse con ajustes en la dosis. La reducción del medicamento suele mejorar los síntomas en pocas semanas, según relatan médicos que trabajan con estos tratamientos.

El desafío ahora es entender en qué casos aparecen estos cambios y qué factores influyen. La pérdida de peso, los cambios en el estilo de vida y la respuesta del entorno también pueden jugar un papel importante.