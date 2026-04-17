Violento choque en Ruta 40: un auto se incrustó en el puente y el conductor fue trasladado al hospital

El hecho ocurrió entre Junín y San Martín de los Andes. Un auto quedó incrustado en el puente del río Quilquihue.

Un impactante siniestro vial se registró este viernes por la mañana en la Ruta 40 , a la altura del río Quilquihue, donde dos autos protagonizaron un fuerte choque lateral que terminó con uno de ellos incrustado contra el muro del puente y un conductor con lesiones graves que tuvo que ser hospitalizado de urgencia.

El jefe de los Bomberos Voluntarios de Junín de los Andes, Luis Salazar, explicó que en un primer momento el alerta indicaba la presencia de un solo vehículo siniestrado. Sin embargo, al arribar al lugar confirmaron que se trataba de una colisión entre dos autos.

“El Gol fue el que resultó más afectado”, señaló. Como consecuencia del impacto, ese auto se desvió de la calzada y terminó chocando violentamente contra la estructura del puente, donde quedó incrustado.

choque ruta 40 puente

Debido a que el hecho ocurrió en una zona cercana a San Martín de los Andes, trabajaron en conjunto dotaciones de los Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes y de Junín de los Andes. En total, cinco bomberos partieron desde esta última localidad para intervenir en el operativo.

Para realizar la extracción del Gol, Bomberos realizó maniobras manuales y mecánicas durante la mañana y así también lograron despejar la calzada para reanudar el tránsito. También participaron efectivos de la División Tránsito de San Martín de los Andes y de la División Tránsito de Junín de los Andes, quienes realizaron tareas de control y ordenamiento del tránsito en la zona.

El Sistema Integrado de Emergencias (SIEN) asistió al conductor de un Volkswagen Gol, quien sufrió lesiones de gravedad y debió ser trasladado al hospital. En tanto, el otro auto de color blanco quedó detenido a unos 50 metros del lugar del impacto. En cada vehículo viajaba un único ocupante.

choque ruta 40 puente qulquihue

Las circunstancias que originaron la colisión se encuentran bajo investigación. Mientras tanto, las autoridades reiteraron el pedido de extremar las precauciones al circular por la Ruta 40, especialmente en sectores de puentes y curvas donde la visibilidad puede verse reducida.

Violento choque entre dos autos en Ruta 40: uno impactó contra un puente y el conductor fue trasladado al hospital

Fuerte vuelco de un camión con acoplado tras esquivar a un ciervo en Ruta 40

Un camión con acoplado volcó durante la noche del jueves en la Ruta 40, a unos 15 kilómetros de Junín de los Andes, a la altura de la estancia Sihuen, entre el puente de la Rinconada y la localidad cordillerana. El hecho ocurrió alrededor de las 23:30 cuando el conductor esquivó a un ciervo y perdió el control.

Según informó el comisario Félix Gómez a LM Neuquén, al arribar al lugar el personal policial pudó observar al camión con acoplado que había volcado sobre la banquina. Allí entrevistaron al conductor de 30 años y su acompañante. El test de alcoholemia dio negativo y la documentación no registraba irregularidades encontrándose todo en regla.

Minutos después arribó una ambulancia que trasladó a los hombres al hospital para brindar asistencia médica y aplicar controles pertinentes. Por su parte, en plena noche una dotación de los Bomberos Voluntarios de Junín de los Andes hicieron un gran trabajo manual y con máquinas para poder extraer el camión que quedó gravemente destrozado sobre la Ruta nacional.

vuelco ruta 40 junin

Se le cruzó un animal silvestre

De acuerdo al relato del conductor, el accidente de tránsito se produjo cuando intentó esquivar a un animal silvestre, -un ciervo-, que apareció de manera repentina sobre la Ruta 40. "El camión quiso esquivar al animal y esa maniobra tan rápida provocó la desestabilización, por lo que perdió el control del vehículo y volcó", explicó Gómez.

La carga quedó bajo custodia del propietario de la empresa transportista mientras se organizaban las maniobras para traspasarla a otro vehículo. Los trabajos se realizaron sobre la banquina para liberar la circulación en la zona.

En tanto, el comisario Gómez señaló que, en las últimas semanas, la Policía viene reforzando los controles preventivos en la Ruta 40 y en los caminos que conducen a los pasos fronterizos, con operativos de la División Tránsito de Junín de los Andes y San Martín de los Andes. Los recorridos incluyen sectores turísticos como Siete Lagos, Villa Traful y Villa La Angostura, donde también se registraron desprendimientos de material por las condiciones climáticas.

Fuerte vuelco de un camión con acoplado tras esquivar a un ciervo en Ruta 40 (2)

En ese contexto, destacó que el siniestro terminó sin consecuencias graves y reiteró la importancia de extremar precauciones en rutas cordilleranas, donde la presencia de fauna silvestre y las condiciones del terreno incrementan los riesgos de circulación