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Ni Una Menos en Neuquén: fotos de la masiva marcha en un nuevo 3J

El centro de Neuquén se vio colmado de una marea de mujeres que se manifestó en contra de los femicidios.

Mujeres de todas las edades marcharon en Neuquén este 3J por Ni Una Menos.

Mujeres de todas las edades marcharon en Neuquén este 3J por "Ni Una Menos".

Una multitud de mujeres se congregó en el centro de Neuquén para manifestarse en contra de la Violencia de Género y los femicidios que no dejan de conmocionar a todo un país en el marco de una nuevo 3 de junio del "Ni Una Menos".

A 11 años de la primera movilización, al menos unas diez cuadras de personas, según los primeros cálculos, se vieron colmadas en el centro capitalino de la provincia. Desde la organización, hablan de unas 25 mil personas presentes.

Se hicieron presente distintas organizaciones políticas, de estudiantes, jubilados, de mujeres, disidencias y también familias. Todo comenzó pasadas las 18 la zona del Monumento.

Los reclamos latentes fueron por Agostina Vega (la joven asesinada en Córdoba días atrás), Silvia Cabañares, Azul Semeñenko, la aparición con vida de Luciana Muñoz entre otros casos.

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